Сили оборони зберігають буферну зону на Курщині, щоб убезпечити Суми та Харків від наступу РФ, - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

Так, 26 січня лідер України заслухав доповіді від міністра оборони України Рустема Умєрова про ситуацію на фронті, ключові напрямки - Донеччина, а також - щодо районів проведення Курської операції.

"Скоро вже пів року наших активних дій на Курщині заради захисту української землі. Ми зберігаємо буферну зону на території Росії, щоб убезпечити від російських наступів наші Суми та Харків", - заявив він.