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Сили оборони зберігають буферну зону на Курщині, щоб убезпечити Суми та Харків від наступу РФ, - Зеленський

Катерина Єсікова
26 січня, 2025 неділя
22:12
Війна з Росією Суджа Курська область пам'ятник Леніну

Українські сили зберігають буферну зону на території Росії, щоб убезпечити Суми та Харків від можливого ворожого наступу

Зміст

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

Так, 26 січня лідер України заслухав доповіді від міністра оборони України Рустема Умєрова про ситуацію на фронті, ключові напрямки - Донеччина, а також - щодо районів проведення Курської операції. 

"Скоро вже пів року наших активних дій на Курщині заради захисту української землі. Ми зберігаємо буферну зону на території Росії, щоб убезпечити від російських наступів наші Суми та Харків", - заявив він.

  • Збройні Сили України розпочали операцію в Курській області Росії 6 серпня 2024 року. За даними Генштабу ЗСУ, оприлюдненими 6 січня, за 5 місяців від початку операції російська армія втратила на цьому напрямку вбитими й пораненими 38 тис. військових. Також Сили оборони взяли в полон 860 окупантів.
Теги:
Новини
Україна
Харків
Володимир Зеленський
російська армія
Суми
Військові новини
Курськ
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