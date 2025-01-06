За 5 місяців РФ втратила вбитими 15 тис. військових: Генштаб про результати операції ЗСУ на Курщині

Про це повідомляє Генеральний штаб.

"За 5 місяців активних бойових дій загальні втрати окупантів у живій силі склали понад 38 тисяч осіб, з них близько 15 тисяч – убитими", - йдеться у дописі.

Крім цього, Сили оборони знищили 104 танки, 575 бойових броньованих машин, 1104 одиниці автомобільної техніки, 330 артилерійських систем, 12 РСЗВ, 12 засобів ППО, 1 літак, 3 вертольоти, 859 безпілотників і 32 одиниці спеціальної техніки.

Також близько 4 тис. північнокорейських солдатів було ліквідовано, а частина підрозділів втратила боєздатність.

Як повідомляється, під час операції українські сили взяли в полон 860 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд.