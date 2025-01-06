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За 5 місяців РФ втратила вбитими 15 тис. військових: Генштаб про результати операції ЗСУ на Курщині

Катерина Єсікова
6 січня, 2025 понедiлок
22:43
Війна з Росією Суджа, РФ, Курська область

Від початку Курської операції російська армія втратила (вбитими та пораненими) 38 тис. військових. Також Сили оборони взяли в полон 860 окупантів

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Про це повідомляє Генеральний штаб.

"За 5 місяців активних бойових дій загальні втрати окупантів у живій силі склали понад 38 тисяч осіб, з них близько 15 тисяч – убитими", - йдеться у дописі.

Крім цього, Сили оборони знищили 104 танки, 575 бойових броньованих машин, 1104 одиниці автомобільної техніки, 330 артилерійських систем, 12 РСЗВ, 12 засобів ППО, 1 літак, 3 вертольоти, 859 безпілотників і 32 одиниці спеціальної техніки.

Також близько 4 тис. північнокорейських солдатів було ліквідовано, а частина підрозділів втратила боєздатність.

Як повідомляється, під час операції українські сили взяли в полон 860 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. 

  • У неділю, 5 січня 2024 року, Збройні Сили України атакували російську армію на кількох напрямках у Курській області.
  •  Інститут вивчення війни (ISW) опублікував звіт, у якому йдеться про відновлення наступальних операцій українських військ у Курській області. Зокрема, зазначається, що ЗСУ успішно просунулися щонайменше на трьох напрямках.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
російська армія
ЗСУ
полонені
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Курськ
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