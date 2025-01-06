В ISW розповіли, в яких районах Курщини ЗСУ мають тактичні успіхи
5 січня Інститут вивчення війни (ISW) опублікував звіт, у якому йдеться про відновлення наступальних операцій українських військ у Курській області. Зокрема, зазначається, що ЗСУ успішно просунулися щонайменше на трьох напрямках
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
За інформацією російських джерел, українські сили здійснили кілька механізованих атак на Бердинсько-Новосотніцькому напрямку, провівши три хвилі атак із застосуванням бронетехніки чисельністю до батальйону. Крім цього, активізація наступальних дій зафіксована поблизу Леонідово, а також в районі Пушкарного.
Геолокаційні кадри, опубліковані 5 січня, свідчать про те, що українські війська просунулися в полях на південний захід і південь від Бердіна, зокрема, увійшли в південну частину цього населеного пункту.
Російські мілблогери зазначили, що наразі ЗСУ контролюють також Черкаське Поречне, Мартинівку та Михайлівку. Крім того, українські сили нещодавно увійшли до Новосотницького і просунулися в полях на захід від Ямської Сходинки і на захід від Нової Сорочини.
В ISW зазначили, що українські війська продовжують тактичні операції поблизу Нікольського та Олександрії. Водночас російські спостерігачі висловлюють побоювання, що це може бути відволікаючим маневром, і вважають, що наразі важко спрогнозувати можливість подальших великих операцій у Курській області.
- У неділю, 5 січня 2024 року, Збройні Сили України атакували російську армію на кількох напрямках у Курській області.
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