В ISW розповіли, в яких районах Курщини ЗСУ мають тактичні успіхи

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією російських джерел, українські сили здійснили кілька механізованих атак на Бердинсько-Новосотніцькому напрямку, провівши три хвилі атак із застосуванням бронетехніки чисельністю до батальйону. Крім цього, активізація наступальних дій зафіксована поблизу Леонідово, а також в районі Пушкарного.

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 січня, свідчать про те, що українські війська просунулися в полях на південний захід і південь від Бердіна, зокрема, увійшли в південну частину цього населеного пункту.

Російські мілблогери зазначили, що наразі ЗСУ контролюють також Черкаське Поречне, Мартинівку та Михайлівку. Крім того, українські сили нещодавно увійшли до Новосотницького і просунулися в полях на захід від Ямської Сходинки і на захід від Нової Сорочини.

В ISW зазначили, що українські війська продовжують тактичні операції поблизу Нікольського та Олександрії. Водночас російські спостерігачі висловлюють побоювання, що це може бути відволікаючим маневром, і вважають, що наразі важко спрогнозувати можливість подальших великих операцій у Курській області.