Армія РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація ввечері 2 лютого

Про це повідомляють Повітряні сили.

Так, близько 21:00 перші ударні безпілотники заходили у Херсонську та Харківську області.

Рух ворожих дронів станом на 21:23:

декілька груп на Херсонщині рухаються у північному напрямку, вектор руху Кривий Ріг

на півночі Сумщини рухаються на південь;

на Запоріжжі рухаються на північ.

Також загрозу російських БПЛА оголосили у Миколаївській області. Тим часом інший "шахед" фіксувався північніше Полтави курсом на захід.

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