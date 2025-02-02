Армія РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація ввечері 2 лютого
Увечері неділі, 2 лютого, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
Так, близько 21:00 перші ударні безпілотники заходили у Херсонську та Харківську області.
Рух ворожих дронів станом на 21:23:
- декілька груп на Херсонщині рухаються у північному напрямку, вектор руху Кривий Ріг
- на півночі Сумщини рухаються на південь;
- на Запоріжжі рухаються на північ.
Також загрозу російських БПЛА оголосили у Миколаївській області. Тим часом інший "шахед" фіксувався північніше Полтави курсом на захід.
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