Зеленський: Україна отримала від США лише $70 млрд військової допомоги, а не $100-200 млрд як дехто стверджує
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна фактично отримала військову допомогу від США у розмірі понад 70 млрд доларів, спростувавши поширені оцінки у 100-200 млрд
Про це він розповів в інтерв'ю Associated Press.
"Я як президент воюючої країни говорю: ми отримали більше 75 (млрд доларів у вигляді допомоги США, - ред.). Тобто 100 млрд з цих 177 млрд доларів (допомоги від США, - ред.), або навіть з 200, як говорить дехто, ми ніколи не отримували", - наголосив Зеленський.
Він пояснив, що допомога не надходила у формі грошей, а складалася переважно зі зброї. Крім військової підтримки, США також надали Україні гуманітарну допомогу, соціальні програми та навчання.
Але, за його словами, твердження про те, що Україна отримала 200 млрд доларів у якості підтримки армії не відповідають дійсності. Президент підкреслив, що хоча країна вдячна за допомогу, різниця між 75 млрд та 200 млрд є важливою.
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За його словами, гуманітарна допомога, зокрема для енергетики, становить близько 200 мільйонів доларів, а медичній сфері було надано 100 мільйонів доларів.
"Ось ці 300-400 мільйонів - це те, що держава отримала як держава на ці програми. ...Ми це закриємо, з європейцями або внутрішнім ресурсом", - додав президент.
Зеленський також акцентував на важливості підтримки ветеранських програм під час війни, вказавши, що деяка допомога надходила від США безпосередньо окремим організаціям в Україні.
"Це не те, що ми отримали в бюджет, це була пряма допомога цим організаціям від американських організацій", - пояснив він.
Водночас він зазначив, що існує низка інших гуманітарних програм, до яких держава не має стосунку.
- Минулого року Дональд Трамп заявив, що США виділили Україні понад 200 млрд доларів допомоги. Він зробив цю заяву під час інтерв'ю Fox News, стверджуючи, що Сполучені Штати дали Україні значно більше, ніж Європа.
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