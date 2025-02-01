Росія атакувала центр Одеси балістикою ввечері 31 січня: є постраждалі
РФ атакує Україну безпілотниками: ситуація вночі 1 лютого
Ввечері п'ятниці, 31 січня, російська терористична армія запустила на територію України ударні безпілотники
Зміст
Про це інформують Повітряні сили.
Станом на 23:23 російські дрони фіксували:
- в центральній частині Харківщини у південно-східному напрямку
- на заході Харківщини та сході Полтавщини у західному напрямку
- на сході Сумщини курс західний
- на південному сході Чернігівщини курс південний (вектор руху Лубни)
Новина доповнюватиметься...
- Увечері п'ятниці, 31 січня, російська окупаційна армія вдарила по Одесі. Росіяни атакували історичне середмістя ракетами, є постраждалі.
Залиште коментар
Читайте також:
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
+5.6°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.61 Купівля 41.61Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.3Продаж 44
- Актуальне
- Важливе
2025, п'ятниця
31 січня
23:12
Оновлено
РФ знову взяла під контроль Новомлинськ на Харківщині, просунулась на Донеччині, - DeepState
22:35
Надаватиме швидші й чіткіші відповіді: OpenAI випустила нову модель штучного інтелекту o3-mini
22:18
Звинувачення Андрія Білоуса в домаганнях: поліція почала перевірку ймовірних неправомірних дій викладача вишу
22:00
Призведе до "тотальної війни у регіоні": очільник МЗС Ірану застеріг США від атаки по ядерних об'єктах країни
21:49
Білий дім підтвердив, що Нетаньягу стане першим іноземним лідером, з яким особисто зустрінеться Трамп
21:31
Аналітика
"Оновлення" Агенції оборонних закупівель: головні причини звільнення голови АОЗ та ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця
21:23
"Усі необхідні доручення є": Зеленський провів Ставку щодо замовлення дронів і постачання базової зброї
20:59
У Білому домі заявили, що Трамп з 1 лютого запровадить мита на товари з Канади, Китаю й Мексики
20:56
Ексклюзив
"Якщо так продовжимо, справа дійде до мільярдів": директор Центру досліджень енергетики про втрати РФ від ударів по НПЗ
20:42
"Поляки й румуни просунулись до 2 км вглиб території України": роспропаганда запустила нову фейкову кампанію
19:29
Порошенку можуть скоротити термін відсторонення від засідань ВР до трьох днів, – "слуга" Потураєв
19:27
"Якщо є певний провал, ти повинен написати заяву і йти": заступник міністра оборони Гаврилюк про звільнення Безрукової
18:55
ЄС відновив місію з моніторингу контрольно-пропускного пункту на кордоні між Газою і Єгиптом у Рафаху
18:17
СБУ відкрила кримінальне провадження через розголошення держтаємниці після статті УП про висловлювання Буданова