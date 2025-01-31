Росіяни атакують Одесу ввечері 31 січня: у місті пролунала серія вибухів
Увечері п'ятниці, 31 січня, російська окупаційна армія вдарила по Одесі. У місті зафіксували щонайменше три вибухи
Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
"У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях", - написав він о 19:20.
Також про вибухи повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"В Одесі було чутно вибух. Прошу лишатися всім в укриттях до відбою!" - написав він о 19:23.
О 19:56 Олег Кіпер поінформував про нові потужні вибухи в місті й попросив мешканців не залишати укриттів.
"Повторний вибух в Одесі", - повідомило Суспільне Одеса о 20:05.
За словами Кіпера, росіяни атакували історичне середмістя Одеси ракетами. Внаслідок ворожого удару постраждала співробітниця готелю. Жінку госпіталізували.
У Повітряних силах також попереджали про швидкісні цілі в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси о 19:50, 19:54 та 20:04.
Зеленський відреагував на обстріл Одеси
"Зараз на Півдні нашої країни – в Одесі – тривають роботи після російських ракетних ударів. Попередньо – балістика. Удари просто по місту, по звичайній цивільній забудові. Знову й знову: ППО – перший пріоритет, працюємо з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашій державі", - йдеться у заяві президента України.
- Російська окупаційна армія 31 січня атакувала Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждав чоловік.
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