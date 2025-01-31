РФ атакувала два райони Дніпропетровщини: поранено чоловіка, пошкоджено кілька підприємств
Російська окупаційна армія 31 січня атакувала Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждав чоловік
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Нікопольщину ворог атакував майже два десятки разів, застосовуючи важку артилерію і БПЛА. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади.
Унаслідок обстрілів постраждав 47-річний чоловік, він лікуватиметься вдома.
Також було пошкоджено кілька промислових підприємств, авто та причеп.
У Синельниківському районі понівечені 5 приватних будинків, магазин і газогін, однак загиблих і поранених немає.
- 30 січня РФ поранила на Нікопольщині цивільного.
- Того ж дня у Дніпропетровській облраді закликали людей визначатися щодо евакуації з прифронтових територій. При цьому там зазначили, що офіційної евакуації ніхто не оголошував.
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