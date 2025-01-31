РФ атакувала два райони Дніпропетровщини: поранено чоловіка, пошкоджено кілька підприємств

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нікопольщину ворог атакував майже два десятки разів, застосовуючи важку артилерію і БПЛА. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади.

Унаслідок обстрілів постраждав 47-річний чоловік, він лікуватиметься вдома.

Також було пошкоджено кілька промислових підприємств, авто та причеп.

У Синельниківському районі понівечені 5 приватних будинків, магазин і газогін, однак загиблих і поранених немає.