У Дніпропетровській облраді закликали людей визначатися щодо евакуації з прифронтових територій
Мешканці прифронтових громад Дніпропетровської області мають визначатися щодо можливості виїзду з небезпечних територій. Офіційно евакуацію не оголошували
Про це заявив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
За його словами, він отримує багато звернень щодо того, чи варто виїжджати з прифронтових громад.
"Під час війни кожен день пов'язаний із ризиком і небезпекою. Якщо у вас є можливість виїхати з прифронтових територій, варто зробити це заздалегідь. Обласна військова адміністрація може забезпечити виїзд із небезпечних територій та місця для проживання", - написав посадовець.
Тим, хто планує залишитися, важливо чітко оцінити всі ризики й бути готовими до будь-яких ситуацій, наголосив Лукашук.
"Наразі офіційна евакуація із прифронтових громад не оголошена", - підкреслив чиновник.
Він додав, що кожен робить вибір самостійно.
- Днями стало відомо, що українських військових вивели з південної частини Великої Новосілки на Донеччині з метою уникнути оточення. Велика Новосілка розташована приблизно за 20 кілометрів до адмінкордону з Дніпропетровщиною.
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