У Дніпропетровській облраді закликали людей визначатися щодо евакуації з прифронтових територій

Про це заявив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, він отримує багато звернень щодо того, чи варто виїжджати з прифронтових громад.

"Під час війни кожен день пов'язаний із ризиком і небезпекою. Якщо у вас є можливість виїхати з прифронтових територій, варто зробити це заздалегідь. Обласна військова адміністрація може забезпечити виїзд із небезпечних територій та місця для проживання", - написав посадовець.

Тим, хто планує залишитися, важливо чітко оцінити всі ризики й бути готовими до будь-яких ситуацій, наголосив Лукашук.

"Наразі офіційна евакуація із прифронтових громад не оголошена", - підкреслив чиновник.

Він додав, що кожен робить вибір самостійно.