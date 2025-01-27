Сили оборони відійшли з південної частини Великої Новосілки, аби уникнути оточення, - ОСУВ "Хортиця"
Українських військових вивели з південної частини Великої Новосілки на Донеччині з метою уникнути оточення
Про це в етері телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.
"Українські сили утримують деякі позиції в межах населеного пункту, але це ближче до його околиці. Будь-які інші дії могли б спричинити їхнє оточення й непотрібні втрати серед українських захисників", - сказав він.
Трегубов уточнив, що наразі російські війська "зайшли у значну частину" Великої Новосілки, коли Сили оборони України утримують певні рубежі селища, аби ворог не пішов далі.
Ситуація у Великій Новосілці
7 грудня 2024 року стало відомо про активізацію РФ південніше від Великої Новосілки.
DeepState повідомляв, що активні дії у Великій Новосілці розпочались зранку 18 січня - противник штурмував район молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому.
19 січня стало відомо: на Новопавлівському напрямку окупанти, користуючись складними погодними умовами, проводили наступальні дії з метою блокування Великої Новосілки.
23 січня Віктор Трегубов поінформував, що біля Великої Новосілки є ризик оперативного оточення. Також в ОСУВ "Хортиця" заявили: ЗСУ спланували заходи дій у разі загострення тактичної обстановки.
25 січня Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, зазначив, що між двома російськими угрупованнями біля Великої Новосілки залишається менш як 2 км.
Наступного дня 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка ЗСУ повідомила, що, увійшовши у Велику Новосілку, росіяни потрапили у вогняний мішок ЗСУ.
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