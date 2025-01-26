Бої за Велику Новосілку: ЗСУ затягли росіян у "вогняний мішок" і відступили
У неділю, 26 січня 2025 року, 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка ЗСУ виступила із заявою щодо становища у селищі Велика Новосілка на Донеччині. Цьому населеному пункту присвячено й повідомлення від командування окупантів
Інформація від бригади імені Безручка з'явилася на її ТГ-каналі.
Передусім бригада пояснює, чому її бійці "повністю вийшли з міста".
"Якщо по арті та FPV у нас з противником приблизний паритет, то по кількості піхоти у росіян величезна перевага. Але крові ми в них добре попили і продовжуємо кровопускання. З районів, де виникала загроза оточення, наші підрозділи, використовуючи погодні умови, уміло вийшли. Це не означає що ми повністю вийшли з міста, бої у Великій Новосілці продовжуються. Всі дії направлені на мінімізацію власних втрат та максимального ураження противника", - йдеться у повідомленні.
Наразі загрози оточенню українських підрозділів немає.
Разом з тим, бійці 110-ої бригади продовжують завдавати ударів по противнику, який загнав себе у пастку, зайшовши до Великої Новосілки. Далі ж йти, запевняють у 110-ій бригаді ЗСУ, росіяни звідти не зможуть.
"Продовжувати наступ з Великої Новосілки в орків вже не вийде. Виникла типова ситуація для москалів - "головне зробити флаговтик". Ціна та перспективи не важливі. Річка Мокрі Яли, яка створювала проблеми для забезпечення наших підрозділів, тепер стала перепоною для просування вже противника. Увійшовши у Велику Новосілку, ворог потрапив в вогняний мішок, де спокою йому не буде, будь-який рух присікається снарядами та дронами", - пояснили у бригаді імені Марка Безручка.
"Щодо самого міста, цілих будівель в населеному пункті не залишилось", - підсумували в 110-ій бригаді.
Що кажуть окупанти
О 17:11 за Києвом в неділю, 26 січня 2025 року, міністр оборони Російської Федерації Андрій Білоусов привітав командування та особовий склад 5-ї гвардійської окремої танкової бригади 36-ї армії та 40-ї гвардійської бригади морської піхоти угруповання військ "Схід" з "успішним виконанням бойових завдань при звільненні населеного пункту Велика Новосілка "Донецької Народної Республіки".
Селище Велика Новосілка Волноваського району Донецької області було останньою цитаделлю ЗСУ на південному фронті Донеччини.
- Серед основних причин виходу звідти української армії експерти називають нестачу особового складу, а також брак фортифікацій та мінних загороджень на околицях.
- За кілька кілометрів звідти починається Запорозька область.
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