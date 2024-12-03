Передмістя Великої Новосілки не було заміновано та залишилося без фортифікацій, - полковник ЗСУ Селезньов

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Дуже небезпечна ситуація розгортається в районі Великої Новосілки, зокрема в районі населеного пункту Новий Комар, який перейшов під контроль російської армії. А це означає, що створені щонайменше північні лещата оперативного оточення нашого угруповання, яке перебуває в районі населеного пункту Велика Новосілка. А за кілька кілометрів починається територія Запорізької області", - зауважив Селезньов.

За словами військового експерта, військова адміністрація Запорізької області докладала чимало зусиль, щоб створити потужну інженерну фортифікацію. Але чи створила вона такі ж самі інженерні фортифікації не лише на півдні Запорізької області, а й на сході?

"Не певен, а це означає, що ми можемо опинитися в ситуації, коли ворожа армія вдарить нас зі східного флангу по позиціях наших оборонців. І це може призвести до катастрофічної ситуації", - вважає Селезньов.

Полковник ЗСУ також додав, що ситуація, яка склалася в районі Великої Новосілки, потребує окремого дослідження відповідних структур щодо ефективності організації ведення бойових дій та притягнення до відповідальності визначених військово-посадових осіб, які не реалізували ключовий фактор – фактор оборонних захисних споруд.

"Як так сталося, що 12 кілометрів, які відділяли передові штурмові загони російської армії від передмістя Великої Новосілки, не були заміновані, там не були створені інженерні фортифікації, і не було зроблено нічого з того, що мало б завадити або сповільнити просування російського війська на цій ділянці фронту?

Питання дуже серйозне, бо успіхи на тактичному рівні на цій ділянці фронту можуть трансформуватися в оперативно-тактичні успіхи. А це може створити не лише загрозу флангових ударів по наших оборонцях на півдні Запорізької області, а й серйозну загрозу для наших оборонців, які діють у районі Курахівського плацдарму", - наголосив Селезньов.