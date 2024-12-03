РФ намагалася створити плацдарм, правий берег Осколу - під контролем Сил оборони, - Генштаб
Російський ворог намагався захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл на Харківщині. Сили оборони витіснили окупантів
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що в районі села Новомлинськ Куп'янського району Харківської області противник намагався захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл. Маючи перевагу в силах, ворог переправився через водну перешкоду.
Тим часом українські захисники, за підтримки артилерії та підрозділів БПЛА, вибили противника з плацдарму. Воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від сил противника.
"У результаті успішної операції ворога було знищено. Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони. Над Новомлинськом майорять українські прапори", - повідомили військові.
- Від початку доби 2 грудня на фронті між двома арміями зафіксували 201 бойове зіткнення. Ворог найактивніший на Курахівському напрямку: там відбулося 67 ворожих атак.
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