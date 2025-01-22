Військовий експерт Ступак пояснив, чому росіянам вдається брати населені пункти "в кліщі"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Не вистачає людей. Наші військові кажуть, що не вистачає людей, особливо з флангів. Є моменти, де можна тримати росіян, але на околицях, з флангів не вистачає людей. З технікою вже плюс-мінус нормально, вже таких нарікань немає. І ось це дозволяє росіянам протискати нашу оборону і отримувати те, що вони зазвичай полюбляють робити - це котли, це кліщі. Це стандартна тактика останнього року, мабуть, вони її дуже-дуже сильно опанували і, на жаль, вона працює", - зазначив він.

Іван Ступак нагадав, що Велика Новосілка Донецької області була звільнена в 2022-му році.

"Ми бачили тут доволі велику ділянку території, яка була позначена зеленою на мапі DeepState. Зараз вона майже знову повернулася під контроль росіян. Ну, ми розуміємо, що на цій локації більше нічого немає, це просто випалена земля, це вперемішку бетон, тіла наших військових, тіла росіян, тіла цивільних та нерозірвані боєприпаси", - зауважив військовий експерт.