Штурмують район молокозаводу, аеродрому та гуртожитку: DeepState розповів, як росіяни активізувались у Великій Новосілці

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

Противник штурмує район молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому. Активні дії у Великій Новосілці розпочались зранку 18 січня.

"З ферми 2 БМП проводили, судячи з усього, відволікаючий удар. По трасі з Шахтарського через лісосмуги зайшла колона з 13 одиниць військової техніки, з яких 6 доїхали до місця призначення. Частину техніки було знищено, але десанту вдалося розосередитися по будівлях. З Нового Комара групи пі**рів по 2-4 особи заходили в район гуртожитку ПТУ", - йдеться у повідомленні.