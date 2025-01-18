У Часовому Яру українські воїни відійшли з вогнетривкого комбінату, - ЗМІ

Про це повідомив поінформований співрозмовник УП на напрямку, а також речник ОТУ "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець в етері телемарафону.

"На території вогнетривкого заводу противник спробував закріпитися, атакуючи малими та середніми групами. Завдяки злагодженим діям підрозділів БПС його було виявлено в одному з приміщень на території вогнетривкого заводу та завдано авіаудар. Ворог поніс втрати", - йдеться у заяві Запорожця.

За інформацією співрозмовника УП, Сили оборони України контролюють близько 30% території Часового Яру. Територія комбінату була надійним укріпленням. Втрата - означає відступ у житлову, побиту обстрілами забудову.