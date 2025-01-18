У Часовому Яру українські воїни відійшли з вогнетривкого комбінату, - ЗМІ
Сили оборони України більше не контролюють територію Часовоярського вогнетривкого комбінату
Про це повідомив поінформований співрозмовник УП на напрямку, а також речник ОТУ "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець в етері телемарафону.
"На території вогнетривкого заводу противник спробував закріпитися, атакуючи малими та середніми групами. Завдяки злагодженим діям підрозділів БПС його було виявлено в одному з приміщень на території вогнетривкого заводу та завдано авіаудар. Ворог поніс втрати", - йдеться у заяві Запорожця.
За інформацією співрозмовника УП, Сили оборони України контролюють близько 30% території Часового Яру. Територія комбінату була надійним укріпленням. Втрата - означає відступ у житлову, побиту обстрілами забудову.
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