Нардепка Безугла заявила, що війська РФ увійшли до Покровська. У ОСУВ "Хортиця" спростували
Народна депутатка Мар'яна Безугла у п'ятницю, 17 січня, заявила, що російська окупаційна армія нібито зайшла у Покровськ. В ОСУВ "Хортиця" спростували її слова
Про це Безугла написала у telegram.
"Ще раз: тим часом росіяни зайшли в Покровськ. І на фронті немає жодного бойового менеджера, здатного стабілізувати катастрофу. Драпатий спеціально (?) закритий в тилу", - йдеться у повідомленні.
В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" спростували заяву нардепки. Там повідомили, що оперативна ситуація на Покровському напрямку залишається найскладнішою на лінії зіткнення: наразі на підступах до агломерації тривають бої.
"Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ", - наголосили військові.
- 14 січня Інститут вивчення війни (ISW) писав, що росіяни перерізали дві траси в Донецькій області в рамках своїх зусиль з оточення Покровська та Мирнограда - РФ хоче змусити ЗСУ відступити.
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