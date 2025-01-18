Нардепка Безугла заявила, що війська РФ увійшли до Покровська. У ОСУВ "Хортиця" спростували

Про це Безугла написала у telegram.

"Ще раз: тим часом росіяни зайшли в Покровськ. І на фронті немає жодного бойового менеджера, здатного стабілізувати катастрофу. Драпатий спеціально (?) закритий в тилу", - йдеться у повідомленні.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" спростували заяву нардепки. Там повідомили, що оперативна ситуація на Покровському напрямку залишається найскладнішою на лінії зіткнення: наразі на підступах до агломерації тривають бої.

"Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ", - наголосили військові.