Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Нардепка Безугла заявила, що війська РФ увійшли до Покровська. У ОСУВ "Хортиця" спростували

Нардепка Безугла заявила, що війська РФ увійшли до Покровська. У ОСУВ "Хортиця" спростували

Ольга Бабишена
18 січня, 2025 субота
01:05
Війна з Росією Покровськ

Народна депутатка Мар'яна Безугла у п'ятницю, 17 січня, заявила, що російська окупаційна армія нібито зайшла у Покровськ. В ОСУВ "Хортиця" спростували її слова

Зміст

Про це Безугла написала у telegram. 

"Ще раз: тим часом росіяни зайшли в Покровськ. І на фронті немає жодного бойового менеджера, здатного стабілізувати катастрофу. Драпатий спеціально (?) закритий в тилу", - йдеться у повідомленні. 

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" спростували заяву нардепки. Там повідомили, що оперативна ситуація на Покровському напрямку залишається найскладнішою на лінії зіткнення: наразі на підступах до агломерації тривають бої. 

"Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ", - наголосили військові. 

  • 14 січня Інститут вивчення війни (ISW) писав, що росіяни перерізали дві траси в Донецькій області в рамках своїх зусиль з оточення Покровська та Мирнограда - РФ хоче змусити ЗСУ відступити. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
ЗСУ
Військові новини
Мар'яна Безугла
Покровськ
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Автор Віталій Бесараб
15 січня, 2025 середа
Війна має перейти у 2026 рік, бо 2025-й може стати програшним для України, - екскомандир взводу батальйону "Айдар" Дикий
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.09
    Купівля 42.09
    Продаж 42.66
  • EUR
    Купівля 43.28
    Продаж 44.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
18 січня
01:59
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила по Україні дрони вночі 18 січня
01:47
Ілюстративне фото
Нацспротив: на ТОТ Луганщини росіяни забрали 18 тис. га земель в українців, які не отримали паспорт РФ
00:31
Бійці 48-го штурмового батальйону заявили про знаття командира Іслямова з посади
2025, п'ятниця
17 січня
23:37
Оновлено
ППО
Сили ППО збили 33 із 50 ворожих дронів. У Румунії знайшли уламки дронів
23:28
Молдова ЕС
Молдова застосує механізм ЄС для боротьби з енергокризою
22:55
У Дії оголосили про тимчасове припинення роботи низки послуг через технічні роботи
22:45
Мінстратегпром
Мінстратегпром оновив критерії для оборонних підприємств, які здійснюють бронювання працівників
22:34
Оновлено
На фронті від початку доби відбулось 155 боєзіткнень, з них 64 – на Покровському напрямку
22:27
Калін Георгеску
Кандидат у президенти Румунії Георгеску програв суд про скасування результатів виборів
22:03
Роберт Фіцо
"Окрім дитячого запрошення до Києва ніяк не відреагував": Фіцо згадав у розмові з Шольцом ймовірну зустріч із Зеленським
21:42
Ексклюзив
Збройні Сили України
Наступного тижня сформується позиція, коли весь світ вимагатиме від Путіна припинити агресію, - ексголова СБУ Наливайченко
21:32
Володимир Зеленський
Ракетна програма й роботизовані системи: Зеленський провів засідання Ставки
21:21
"Військові небезпечні": речнику ВМС Плетенчуку й двом офіцерам відмовили в обслуговуванні в хостелі Києва
20:55
Договір про забудову київського ботанічного саду Гришка розірвуть, - КМВА
20:53
У Києві відкрили посольство Албанії
20:31
Популяризував українську культуру: у віці 80 років помер австрійський письменник Мартін Поллак
20:12
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Окупанти застосовують тактику "на живця" для штурмів, Путін готує велику приховану мобілізацію через масштабні втрати окупаційної армії. Колонка Сергія Згурця
20:03
OPINION
блог Ніка Нікалео
Безтурботне життя на соціалці у Бельгії. Яка його вартість і хто за це платить
20:00
конгрес США
Інавгурація Трампа відбудеться в ротонді Капітолія через холодну погоду
19:56
Марія Зайцева 9 серпня 2020 року біля Стели в Мінську
Під Бахмутом загинула білоруська доброволиця Марія Зайцева
19:53
У Росії літак здійснив аварійну посадку через технічні проблеми. Це 5-й такий випадок від початку року
19:51
Огляд
Смерть Путіна
Візуалізувати "Смерть Путіна": що подивитися на вихідних
19:42
танкер Eventin
Під санкції США вперше потрапили 6 недобудованих нафтових танкерів РФ
19:38
В Армія+ з'явились рапорти на приймання і здавання посади та відпустку у звʼязку з вагітністю
19:29
Оновлено
Армія РФ атакувала Кривий Ріг балістикою: 4 людини загинули, серед 14 поранених є діти. Рятувальні роботи завершили
19:17
США Україна
Адміністрація Байдена розсекретила інформацію про допомогу США Україні у розробці дронів нового покоління, - NYT
19:09
гроші
"Зимова єПідтримка": українці отримають ще 3,3 млрд грн протягом 17-19 січня
19:09
пожежна сигналізація
На Миколаївщині під час пожежі загинув 10-річний хлопчик
18:57
Ілля Ковтун
Олімпійський медаліст Ковтун подав документи на отримання громадянства Хорватії
18:46
G7
Країни G7 звинуватили РФ у таємних кампаніях з дезінформації та впливу через пропаганду RT
18:43
Пресреліз
Дональд Трамп
Інавгурація Трампа: спецефір на Еспресо із прямою трансляцією
18:40
Ексклюзив
Хмельницька АЕС
Будівництво нових блоків на Хмельницькій АЕС не відбудеться. Проєкт спрямований на майбутні вибори, - експерт з енергетики Омельченко
18:38
"Зігріймо Україну зараз": у Великій Британії відбудеться третій сезон фестивалю Kyiv Art Sessions
18:28
окупанти
Українські десантники взяли в полон 7 російських військових на Курахівському напрямку
18:17
Оновлено
Путін та президент Ірану Пезешкіан
Путін та президент Ірану Пезешкіан підписали договір про "стратегічне партнерство"
18:04
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець відреагував на реакцію АОЗ щодо "маніпуляцій" у його матеріалі про закупівлі мін часів Другої світової
18:00
Інтерв’ю
Альдо Шелленберг
Ексначальник Генштабу ЗС Швейцарії Альдо Шелленберг: Україна продемонструвала світові, як необхідно вести сучасну роботизовану війну
18:00
OPINION
блог Денис Прокопенко
Чому наші рубежі оборони стають прохідними дворами
17:50
TikTok
Верховний суд США відхилив позов TikTok щодо свободи слова, що може призвести до заборони платформи
17:49
РФ намагається сформувати окупаційні адміністрації завдяки "ветеранам СВО", - Спротив
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV