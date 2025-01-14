Росіяни перерізали дві траси на Донеччині, аби примусити ЗСУ відступити з Покровська та Мирнограда, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Російські війська нещодавно перерізали трасу Т-0504 Покровськ - Костянтинівка на схід від Покровська і Т-0406 Покровськ - Межова на південний захід від Покровська в рамках своїх зусиль з оточення Покровська і Мирнограда", - йдеться у повідомленні.

Опубліковані 12 січня геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Мирного і захопили позиції вздовж однієї з трас.

Аналітики вважають, що наступ РФ на схід і захід від Покровська може ускладнити українську логістику і здатність України поповнювати запаси і передислоковувати війська для захисту населених пунктів Покровськ і Мирноград.

Крім цього, ворог планує перекрити українські наземні лінії зв’язку в Покровську та Мирнограді, щоб змусити українські підрозділи вийти з цих міст у наступні місяці.

Російське військове командування, ймовірно, також сподівається уникнути проведення фронтових атак важкої піхоти через міські райони Покровська та Мирнограда та оцінює, що блокування ліній зв'язку збільшує ймовірність того, що українські сили відступлять із цих міст і що окупанти зможуть уникнути проведення дорогих міських бойових операцій для взяття міст.