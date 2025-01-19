Армія РФ намагається заблокувати Велику Новосілку на Донеччині, - ЗСУ

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

За словами українських захисників, для підтримки наступальних дій для блокування Великої Новосілки росіяни активно застосовували бронетехніку.

У ЗСУ звітували, що в результаті вогневого впливу було знищено два танки та п’ять бронемашин противника.

"Незважаючи на численні втрати в особовому складі, ворог продовжує штурмові дії на околицях Великої Новосілки. Воїни Сил оборони ведуть виснажливі оборонні бої", - йдеться у повідомленні.

Водночас OSINT-проєкт DeepState заявив, що ворог просунувся в Котлиному, Удачному, біля Новоандріївки, Сухих Ялів, Времівки та Великої Новосілки.