Армія РФ намагається заблокувати Велику Новосілку на Донеччині, - ЗСУ
На Новопавлівському напрямку окупанти, користуючись складними погодними умовами, проводили наступальні дії з метою блокування Великої Новосілки
Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".
За словами українських захисників, для підтримки наступальних дій для блокування Великої Новосілки росіяни активно застосовували бронетехніку.
У ЗСУ звітували, що в результаті вогневого впливу було знищено два танки та п’ять бронемашин противника.
"Незважаючи на численні втрати в особовому складі, ворог продовжує штурмові дії на околицях Великої Новосілки. Воїни Сил оборони ведуть виснажливі оборонні бої", - йдеться у повідомленні.
Водночас OSINT-проєкт DeepState заявив, що ворог просунувся в Котлиному, Удачному, біля Новоандріївки, Сухих Ялів, Времівки та Великої Новосілки.
- Протягом минулої доби на фронті зафіксували майже 200 бойових зіткнень між російською та українською арміями. Ворог найактивніше атакує позиції Сил оборони на Покровському напрямку.
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