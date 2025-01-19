Нова влада Сирії заборонила імпорт із Росії, Ірану та Ізраїлю
Сили оборони відбили 98 штурмів РФ під Покровськом: загалом за добу на фронті сталося 199 боєзіткнень
Протягом минулої доби на фронті зафіксували майже 200 бойових зіткнень між російською та українською арміями. Ворог найактивніше атакує позиції Сил оборони на Покровському напрямку
Зміст
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу 19 січня.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних та 25 авіаційних ударів, зокрема, залучив сім ракет та скинув 37 КАБ. Крім цього, здійснив близько п’яти тисяч обстрілів, з них 117 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2420 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Глушківка, Шийківка, Борівська Андріївка, Борщівка, Маркове, Петрівка, Одрадне, Розлив, Веселе, Темирівка, Костянтинопіль, Новосілка.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, дві станції ППО, один пункт управління, один склад ПММ, одну станцію РЕБ та ще шість інших важливих цілей противника.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Глушківка, Шийківка, Борівська Андріївка, Борщівка, Маркове, Петрівка, Одрадне, Розлив, Веселе, Темирівка, Костянтинопіль, Новосілка.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, дві станції ППО, один пункт управління, один склад ПММ, одну станцію РЕБ та ще шість інших важливих цілей противника.
Ситуація на основних напрямках
На Харківському напрямку ворог 6 разів штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська.
Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Лозової та Піщаного на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося 9 атак окупантів.
Минулої доби ворог 11 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Першотравневе, Копанки, Новоєгорівка, Новосадове, Новолюбівка та Зарічне.
Сіверський напрямок: ворог один раз штурмував наші позиції поблизу Білогорівки, успіху не мав.
На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.
Двадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Торецька, Кримського та Щербинівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупиняли 98 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Малинівка, Покровськ, Котлине, Звірове, Удачне, Новоандріївка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Шевченко, Успенівка, Слов’янка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.
Сили оборони відбили 19 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Великої Новосілки.
На Гуляйпільському напрямку минулої доби бойових зіткнень не відбулося.
На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в напрямку Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку Силами оборони України було зупинено два штурми противника.
Минулої доби на Курському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, ворог завдав п’ять авіаційних ударів п’ятьма керованими бомбами та вчинив 464 артилерійських обстріли, зокрема 18 - із реактивних систем залпового вогню.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
- Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони знищили ще 1580 військових окупаційної армії, а також низку одиниць ворожої техніки й озброєння.
Залиште коментар
Читайте також:
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
"Я задоволений, як слон": інженер Київського метрополітену особисто наводив російські ракети на столицю
Київ
+2°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.08 Купівля 42.08Продаж 42.66
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.04
- Актуальне
- Важливе
2025, неділя
19 січня
2025, субота
18 січня
23:17
Штурмують район молокозаводу, аеродрому та гуртожитку: DeepState розповів, як росіяни активізувались у Великій Новосілці
22:11
Якщо студенти цивільних вишів не складуть іспит з військової підготовки, їх відраховуватимуть, – Міноборони
21:59
У Запоріжжі ракетний удар обвалив стелю у кафедральному соборі УПЦ МП, де попри все не називають РФ агресоркою та надалі моляться за здоров'я Гундяєва
21:55
Ексклюзив
Якщо ми не хочемо капітуляції, то маємо думати про виснаження РФ. Іншого вибору немає, - Портников
20:28
Оновлено
Ранком 18 січня росіяни атакували балістикою Київ та Запоріжжя: 4 людини загинули, 14 поранених
19:43
Зброя для України, інвестиції та тренування військових: Умєров провів зустріч з представниками 9 країн Південно-східної Європи
19:22
Оновлено
Уряд Ізраїлю схвалив угоду про перемир'я з ХАМАС, у межах якої звільнять близько 2 тис. засуджених терористів
19:19
Ексклюзив
"В довгостроковій перспективі програли обидві сторони": експерт-міжнародник Данилов про перемирʼя між Ізраїлем та ХАМАС
18:51
У Тель-Авіві 19-річний палестинець напав з ножем на перехожих: є поранені, нападника застрелили
18:37
Ексклюзив
"Не страх перед Росією, а звичка, що Москва є членом міжнародних відносин": політолог Магда проаналізував політику адміністрації Байдена щодо України
18:33
На Дніпропетровщині СБУ викрила компанію, яка нібито допомагала росіянам будувати ядерні лабораторії
18:04
У Кривому Розі ліквідували залишки наркосиндикату: один з організаторів збирався виїхати з України під виглядом пораненого військового, інший інвестував у власну службу таксі
18:01
На Полтавщині місцевим керівникам та депутатам заборонили без дозволу виїздити з України: думки "за" і "проти"
17:37
Голова "Альтернативи для Німеччини" у Баварії закликала "вже зараз" вислати усіх українських біженців
17:09
Ексклюзив
"Оживити США може тільки, на жаль, ще один Перл-Харбор": дипломат Безсмертний про нерозуміння загроз у Вашингтоні
17:04
"Я задоволений, як слон": інженер Київського метрополітену особисто наводив російські ракети на столицю
17:00
Ексклюзив
Ключ до перемоги в руках Зеленського. Час призначати на керівні посади компетентних фахівців, а не друзів, - полковник Грант