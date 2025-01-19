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Українські воїни за добу на фронті ліквідували ще 1580 російських окупантів
Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони знищили ще 1580 військових окупаційної армії, а також низку одиниць ворожої техніки й озброєння
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 818 740 (+1580) осіб,
- танків ‒ 9811 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 412 (+18) од,
- артилерійських систем – 22 055 (+15) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22615 (+36) од,
- крилаті ракети ‒ 3051 (+2) од,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34 401 (+76) од,
- спеціальна техніка ‒ 3700 (+1) од.
Дані уточнюються.
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