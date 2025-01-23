Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією ЗСУ поблизу Великої Новосілки ведуть виснажливі бої, військові діють, щоб не допустити оточення, - ОСУВ "Хортиця"

ЗСУ поблизу Великої Новосілки ведуть виснажливі бої, військові діють, щоб не допустити оточення, - ОСУВ "Хортиця"

Дар'я Куркіна
23 січня, 2025 четвер
15:55
Війна з Росією

Сили оборони України ведуть виснажливі бої неподалік Великої Новосілки Донецької області. ЗСУ спланували заходи дій у разі загострення тактичної обстановки

Зміст

Про це повідомила пресслужба ОТУВ "Хортиця".

"Сили оборони України ведуть виснажливі бої з переважаючим противником на відповідних позиціях та рубежах. Дії воїнів спрямовані на те, щоб нанести максимальних втрат ворогу, не допустити проривів оборони та оточень", - заявили військові.

Речник угруповання Віктор Трегубов в етері телемарафону поінформував, що біля Великої Новосілки є ризик оперативного оточення.

"Повного оточення там немає. Є ризик оперативного оточення, але робляться зусилля, щоб його не допустити і щоб росіянам не вдалось заблокувати підходи до селища, хоча вони намагаються взяти їх під вогневий контроль", - сказав він.

Українське командування вживає заходи для посилення підрозділів і посилення та забезпечення флангів. Військові також спланували заходи щодо дій в разі загострення тактичної обстановки та можливих варіантів її розвитку.

За словами Трегубова, особливі труднощі створює географічне розташування селища: річка, яка перетинає Велику Новосілку, обмежує маневри.

"На фоні важких боїв, втрат в особовому складі, шаленої динаміки війни, противник посилює свій психологічний вплив як безпосередньо на особовий склад на передових позиціях, так і на українське суспільство в цілому. Головна мета російських пропагандистів — розхитування суспільних настроїв, дезорієнтація та підрив довіри до військового керівництва і Сил оборони. Як наслідок — зниження стійкості захисників України та сприяння веденню своєї наступальної операції", - додають в ОСУВ "Хортиця".

  • 19 січня повідомлялось, що на Новопавлівському напрямку окупанти, користуючись складними погодними умовами, проводили наступальні дії з метою блокування Великої Новосілки.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+1.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.87
    Купівля 41.87
    Продаж 42.38
  • EUR
    Купівля 43.51
    Продаж 44.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
23 січня
16:47
військовий квиток, мобілізація
Очільник МОН Лісовий висловився щодо ймовірності мобілізації студентів і викладачів
16:45
Європарламент
Європарламент засудив фальсифікацію Росією історії для виправдання війни проти України
16:38
Ексклюзив
Якою мовою українці спілкуються вдома та на роботі: професор Гарань про результати опитування Демініціативи
16:37
Оновлено
Армія РФ знову запустила дрони по Україні: ситуація вдень 23 січня
16:28
Ілюстративне фото
Росіяни атакували Куп'янщину: загинула жінка
16:27
Марк Рютте
"Шлях вперед": Рютте оголосив підтримку Трампу щодо заяв про подальші санкції проти РФ
16:27
Придністров'я
"Не годиться": самопроголошене Придністров'я відмовилося від українського вугілля
16:25
На час проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі відкрили виставку про війну в Україні
16:13
На фото: "Порцелянова війна"
Фільм "Порцелянова війна" про українських художників під час війни номінували на "Оскар"
16:13
Оновлено
Володимир Зеленський в Давосі
Зеленський заявив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США. У МЗС РФ погрожують "неконтрольованою ескалацією"
16:04
OPINION
Гібридний ультиматум для Путіна
16:03
Оновлено
Удар по Запоріжжю 23.01.25
Нічна атака БПЛА та ракетами: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 51, є загиблий
15:48
НБУ
Інфляція перевищила прогноз: НБУ встановив облікову ставку на рівні 14,5%
15:29
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ запустили бета-тестування електронного направлення на ВЛК
15:23
Warner Bros. звинуватила Кріса Брауна у сексуальному насильстві, музикант подав позов про наклеп
15:19
Зміна місця проживання, одруження та єОселя: у Дії відновили три послуги
15:16
Верховний суд РФ
Верховний суд РФ визнав "терористичною організацією" "Правий сектор"
14:59
евакуація дітей
У Куп'янському районі Харківщини розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми
14:44
Марко Рубіо
Держсекретар США Рубіо планує відвідати Панаму після заяв Трампа щодо Панамського каналу, – Bloomberg
14:24
Правоохоронці викрили 13 військових посадовців, які незаконно нарахували собі 13 млн грн додаткових виплат
14:07
Генералам РФ, які командували ударом надважкої бомби по Сумщині у 2022 році, оголосили підозру
14:04
OPINION
Блог Сергій Собко
За що судять генералів?
13:57
Сергій Гнезділов
Військового Гнезділова, якого судили за СЗЧ, звільнили від кримінальної відповідальності
13:51
Конкурсна пісня учасниці Нацвідбору на Євробачення GRISANA зібрала понад 100 тис. прослуховувань на Spotify
13:37
"Бригада поступово набуває бойових спроможностей": Сирський про 155-ту окрему механізовану бригаду
13:31
Олег Газманов
Газманов та Шаман: у Маріуполі діти в школі вивчатимуть російські "патріотичні" пісні
13:31
путін
Путін вважає, що основні цілі в Україні були досягнуті, - Reuters
13:20
Окупанти підпалили колектор з сотнею своїх військових біля Часового Яру, - ОТУ "Луганськ"
13:13
Україна_Польща
У лютому третя група добровольців Українського легіону в Польщі підпише контракти з ЗСУ
13:04
Грузія, біля будівлі парламенту
Естонія не визнає парламент, уряд і нового президента Грузії
12:45
Швеція та Україна домовилися про двосторонню угоду щодо впровадження проєктів у сфері ОПК
12:41
Дмитро Пєсков
"Сигнали ще не надходили": у Кремлі відреагували на погрози Трампа щодо введення санкцій проти РФ
12:32
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін може використати можливість впливу на Путіна для подальших переговорів з Трампом, - політолог Ліхачов
12:30
ЗСУ загиблі
На Донеччині росіяни розстріляли 6 українських військовополонених: розпочато розслідування
12:29
електроенергія
Енергетики повернули світло для понад 40,5 тис. українців: ситуація в енергосистемі 23 січня
12:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 січня: скільки коштують євро, долар і злотий
12:19
погода мокрий сніг зима
Дощ, мокрий сніг і вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 24 січня
12:02
Росіяни обстріляли приватний сектор Краматорська, є поранені
12:01
OPINION
Ультиматум Трампа слід читати після "але"
11:56
KN-23
КНДР у 2025 році ймовірно надасть РФ ще 150 балістичних ракет KN-23 та засоби артилерії, – Буданов
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV