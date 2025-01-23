ЗСУ поблизу Великої Новосілки ведуть виснажливі бої, військові діють, щоб не допустити оточення, - ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомила пресслужба ОТУВ "Хортиця".

"Сили оборони України ведуть виснажливі бої з переважаючим противником на відповідних позиціях та рубежах. Дії воїнів спрямовані на те, щоб нанести максимальних втрат ворогу, не допустити проривів оборони та оточень", - заявили військові.

Речник угруповання Віктор Трегубов в етері телемарафону поінформував, що біля Великої Новосілки є ризик оперативного оточення.

"Повного оточення там немає. Є ризик оперативного оточення, але робляться зусилля, щоб його не допустити і щоб росіянам не вдалось заблокувати підходи до селища, хоча вони намагаються взяти їх під вогневий контроль", - сказав він.

Українське командування вживає заходи для посилення підрозділів і посилення та забезпечення флангів. Військові також спланували заходи щодо дій в разі загострення тактичної обстановки та можливих варіантів її розвитку.

За словами Трегубова, особливі труднощі створює географічне розташування селища: річка, яка перетинає Велику Новосілку, обмежує маневри.

"На фоні важких боїв, втрат в особовому складі, шаленої динаміки війни, противник посилює свій психологічний вплив як безпосередньо на особовий склад на передових позиціях, так і на українське суспільство в цілому. Головна мета російських пропагандистів — розхитування суспільних настроїв, дезорієнтація та підрив довіри до військового керівництва і Сил оборони. Як наслідок — зниження стійкості захисників України та сприяння веденню своєї наступальної операції", - додають в ОСУВ "Хортиця".