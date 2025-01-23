ЗСУ поблизу Великої Новосілки ведуть виснажливі бої, військові діють, щоб не допустити оточення, - ОСУВ "Хортиця"
Сили оборони України ведуть виснажливі бої неподалік Великої Новосілки Донецької області. ЗСУ спланували заходи дій у разі загострення тактичної обстановки
Про це повідомила пресслужба ОТУВ "Хортиця".
"Сили оборони України ведуть виснажливі бої з переважаючим противником на відповідних позиціях та рубежах. Дії воїнів спрямовані на те, щоб нанести максимальних втрат ворогу, не допустити проривів оборони та оточень", - заявили військові.
Речник угруповання Віктор Трегубов в етері телемарафону поінформував, що біля Великої Новосілки є ризик оперативного оточення.
"Повного оточення там немає. Є ризик оперативного оточення, але робляться зусилля, щоб його не допустити і щоб росіянам не вдалось заблокувати підходи до селища, хоча вони намагаються взяти їх під вогневий контроль", - сказав він.
Українське командування вживає заходи для посилення підрозділів і посилення та забезпечення флангів. Військові також спланували заходи щодо дій в разі загострення тактичної обстановки та можливих варіантів її розвитку.
За словами Трегубова, особливі труднощі створює географічне розташування селища: річка, яка перетинає Велику Новосілку, обмежує маневри.
"На фоні важких боїв, втрат в особовому складі, шаленої динаміки війни, противник посилює свій психологічний вплив як безпосередньо на особовий склад на передових позиціях, так і на українське суспільство в цілому. Головна мета російських пропагандистів — розхитування суспільних настроїв, дезорієнтація та підрив довіри до військового керівництва і Сил оборони. Як наслідок — зниження стійкості захисників України та сприяння веденню своєї наступальної операції", - додають в ОСУВ "Хортиця".
- 19 січня повідомлялось, що на Новопавлівському напрямку окупанти, користуючись складними погодними умовами, проводили наступальні дії з метою блокування Великої Новосілки.
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