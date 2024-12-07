Ситуація навколо Великої Новосілки на Донеччині продовжує загострюватись, - DeepState

Про це DeepState пише в Telegram.

"Нещодавно ворог окупував село Благодатне, чим буквально вирівняв східну частину Великої Новосілки (ВН) аж до Роздольного. Перші спроби залетіти в Новий Комар, де проходить остання логістика до ВН хоч і мали успіх, але ненадовго, адже Сили Оборони провели зачистку села і вибили звідти ка**пів. Але штурми на цьому не припиняються і невеликі групи піхоти все ж пробують підбиратися до села", - йдеться у повідомленні.

Ворог також активізувався південніше від Великої Новосілки.

"А саме з місця, де починав — Времівський виступ. В той час, коли вдалося окупувати Рівнопіль і просунутися в районі Новодарівки, ка**пам все ніяк не давалася Макарівка, яка по цей день залишається під контролем українських військових. Лобові атаки піхотою, часто на мотоциклах, були безрезультатним, тож вони взялися заходити селу в тил і перерізати горизонтально, через Благодатне, виступ. Втрата Сторожового стане ключем окупації Макарівки, але сподіваємося, командування прийме всі необхідні рішення, які відповідають ситуації", - пишуть аналітики.

У суботу, 7 грудня, активність терористів також фіксувалася між Рівнополем та Макарівкою, а місцями вже за Макарівкою на захід від села. Росіяни атакували піхотою і технікою - українські воїни роблять все можливе, щоб не дати ворогу просунутись.

"Варто відзначити, що на вже зайнятій місцевості прямо біля Великої Новосілки, московити беруться закопуватися, будувати передові інженерно-фортифікаційні споруди і закріплятися. Ці місця вони насичують піхотою, яка перестану продовжує штурмувати позиції Сил Оборони", - додали у DeepState.