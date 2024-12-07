Війська РФ атакували вугільне підприємство біля Покровська: поранені працівники
У п’ятницю, 6 грудня, російські окупанти атакували FPV-дронами територію вугільного підприємства у селі Котлине Покровської громади Донецької області. Унаслідок обстрілу є поранені
Про це повідомляє Покровська МВА.
Зазначається, що росіяни атакували територію підприємства трьома FPV-дронами близько 11:40.
Внаслідок обстрілу двоє працівників отримали поранення: 36-річний водій КрАЗу має закритий перелам лівого передпліччя; охоронець 58 років – осколкові поранення спини та лівого стегна.
Крім того, пошкоджено електричний трансформатор 16 мВт та вантажний автомобіль. У МВА додали, що підприємство продовжує працювати у штатному режимі, електропостачання відновлено.
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