Війська РФ атакували вугільне підприємство біля Покровська: поранені працівники

Про це повідомляє Покровська МВА.

Зазначається, що росіяни атакували територію підприємства трьома FPV-дронами близько 11:40.

Внаслідок обстрілу двоє працівників отримали поранення: 36-річний водій КрАЗу має закритий перелам лівого передпліччя; охоронець 58 років – осколкові поранення спини та лівого стегна.

Крім того, пошкоджено електричний трансформатор 16 мВт та вантажний автомобіль. У МВА додали, що підприємство продовжує працювати у штатному режимі, електропостачання відновлено.