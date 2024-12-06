РФ ударила ракетою по адмінбудівлі в Кривому Розі: загинув чоловік, серед поранених 6-річна дитина
Російська окупаційна армія 6 грудня здійснила ракетну атаку на Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворог поцілив в адміністративну будівлю
Про приліт повідомив начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг, ракетна атака. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Усі роблять те, що треба", - коротко поінформував він.
Своєю чергою очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що "за попередніми даними, пошкоджено адмінбудівлю".
"Інформацію уточнюємо", - написав він.
Пізніше Вілкул повідомив, що на місці прильоту триває аварійно-рятувальна операція.
"На жаль, є загиблі та поранені. Серед поранених – дитина 6 років, уже в лікарні", - зазначив чиновник.
Водночас Лисак уточнив, що дитина перебуває у стані середньої тяжкості.
"Через удар по Кривому Рогу загинув чоловік", - написав він.
Пізніше чиновник повідомив, що попередня кількість постраждалих становить 8 осіб.
"З них половина – госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - написав Лисак.
"Одна людина не виходить на зв'язок. Рятувальники обстежують потрощену будівлю", - додав він.
- Окупанти 21 листопада завдали ракетного удару по адміністративній будівлі в Кривому Розі. Внаслідок атаки 32 людини отримали поранення, серед них двоє дітей.
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