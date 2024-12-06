РФ ударила ракетою по адмінбудівлі в Кривому Розі: загинув чоловік, серед поранених 6-річна дитина

Про приліт повідомив начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг, ракетна атака. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Усі роблять те, що треба", - коротко поінформував він.

Своєю чергою очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що "за попередніми даними, пошкоджено адмінбудівлю".

"Інформацію уточнюємо", - написав він.

Пізніше Вілкул повідомив, що на місці прильоту триває аварійно-рятувальна операція.

"На жаль, є загиблі та поранені. Серед поранених – дитина 6 років, уже в лікарні", - зазначив чиновник.

Водночас Лисак уточнив, що дитина перебуває у стані середньої тяжкості.

"Через удар по Кривому Рогу загинув чоловік", - написав він.

Пізніше чиновник повідомив, що попередня кількість постраждалих становить 8 осіб.

"З них половина – госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - написав Лисак.

"Одна людина не виходить на зв'язок. Рятувальники обстежують потрощену будівлю", - додав він.