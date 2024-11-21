Росіяни атакували ракетою адмінбудівлю в Кривому Розі: кількість поранених зросла до 15, серед них діти

Про це поінформував очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, наразі відомо про 15 постраждалих. Серед них двоє підлітків. 17-річного хлопця госпіталізували, 16-річному юнаку допомогу надали на місці.

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв, що росіяни поцілили в адміністративну будівлю. На місці працюють усі оперативні та комунальні служби.

Тоді було відомо про 13 поранених, з них двоє дітей, двоє дорослих у тяжкому стані. Крім того, за попередньою інформацією, пошкоджено близько 10 житлових будинків.

Раніше очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак інформував про двох постраждалих через атаку по Кривому Розі - 32-річного чоловіка та 24-річну жінку. Крім того, він додав, що частково зруйнована адмінбудівля, пошкоджені дві житлові двоповерхівки.

Зазначимо, що о 10:25 Олександр Вілкул повідомив про вибухи в місті.

"Ракетна атака. Можливі ще виходи. Дотримуйтесь правил безпеки, бережіть себе та своїх рідних", - написав Вілкул.