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Головна Війна з Росією Росіяни атакували ракетою адмінбудівлю в Кривому Розі: кількість поранених зросла до 15, серед них діти
Оновлено

Росіяни атакували ракетою адмінбудівлю в Кривому Розі: кількість поранених зросла до 15, серед них діти

Юлія Лаврук
21 листопада, 2024 четвер
11:46
Війна з Росією

Російські окупанти в четвер, 21 листопада, завдали ракетного удару по адміністративній будівлі в Кривому Розі. Внаслідок атаки 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей

Зміст

Про це поінформував очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, наразі відомо про 15 постраждалих. Серед них двоє підлітків. 17-річного хлопця госпіталізували, 16-річному юнаку допомогу надали на місці. 

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв, що росіяни поцілили в адміністративну будівлю. На місці працюють усі оперативні та комунальні служби.

Тоді було відомо про 13 поранених, з них двоє дітей, двоє дорослих у тяжкому стані. Крім того, за попередньою інформацією, пошкоджено близько 10 житлових будинків.

Раніше очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак інформував про двох постраждалих через атаку по Кривому Розі - 32-річного чоловіка та 24-річну жінку.  Крім того, він додав, що частково зруйнована адмінбудівля, пошкоджені дві житлові двоповерхівки. 

Зазначимо, що о 10:25 Олександр Вілкул повідомив про вибухи в місті.

"Ракетна атака. Можливі ще виходи. Дотримуйтесь правил безпеки, бережіть себе та своїх рідних", - написав Вілкул.

  • Російська терористична армія у четвер, 21 листопада, підняла у небо МіГ-31К та Ту-95 для атаки України. Ворог атакував Дніпропетровщину - постраждали дві людини.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Кривий Ріг
Дніпропетровщина
окупанти
ракетний удар
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