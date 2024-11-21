РФ зранку 21 листопада підняла бойові літаки: крилаті ракети в повітряному просторі України
Російська терористична армія у четвер, 21 листопада, підняла у небо МіГ-31К та Ту-95 для атаки України. У Дніпрі було чутно вибухи
Про це повідомили Повітряні сили.
О 05:06 оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння по усій Україні. Згодом стало відомо про швидкісну ціль у напрямку Дніпра зі сходу.
О 05:22 Повітряні сили уточнили, що повітряну тривогу оголосили через зліт МіГ-31К. За 20 хвилин з'явилось повідомлення про зліт російських літаків Ту-95 та ймовірний запуск крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 в районі Енгельсу.
О 06:40 ПС повідомили про крилаті ракети з півночі через Чернігівщину, курс південний.
06:43 - ракети змінили курс у напрямку Київщини.
06:52 - ракети з Чернігівщини на Полтавщину.
За кілька хвилин стало відомо про дві ракети на Миргород з північного заходу.
07:05 - крилаті ракети на Полтавщині тримають курс на Кременчук та Дніпро. За три хвилини жителів Кременчука попросили пройти в укриття.
"Ракета наближається до Дніпра. Ракета з Кременчука тримає курс на Дніпро", - згодом написали в ПС.
07:17 - Група крилатих ракет південніше Дніпра, курс південно-східний (Запоріжжя), а також ракета на Дніпро.
Вибухи у Дніпрі
О 05:19 Суспільне повідомило про вибухи у Дніпрі. За хвилину до цього Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку міста.
О 07:15 в місті знову пролунали вибухи, передає Суспільне.
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