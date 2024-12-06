РФ атакувала Запоріжжя: сім людей загинули, серед поранених діти
Російська окупаційна армія 6 грудня атакувала Запоріжжя, внаслідок чого загинули три людини. Серед поранених – двоє дітей
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його даними, внаслідок прильоту палає СТО. У деяких громадах проблеми з електроенергією.
"Троє життів обірвала атака росіян на Запоріжжя. Попередньо, четверо поранені, серед них двоє дітей", - написав чиновник.
"На місцях влучання працюють надзвичайники. Медзаклади міста готові до прийому поранених", - додав він.
Через кілька хвилин Федоров поінформував, що кількість загиблих зросла до семи.
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