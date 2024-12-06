РФ атакувала Запоріжжя: сім людей загинули, серед поранених діти

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його даними, внаслідок прильоту палає СТО. У деяких громадах проблеми з електроенергією.

"Троє життів обірвала атака росіян на Запоріжжя. Попередньо, четверо поранені, серед них двоє дітей", - написав чиновник.

"На місцях влучання працюють надзвичайники. Медзаклади міста готові до прийому поранених", - додав він.

Через кілька хвилин Федоров поінформував, що кількість загиблих зросла до семи.