Загроза є, ворог майже замкнув "кільце": майор запасу НГУ Гетьман про ситуацію біля Великої Новосілки на Донеччині

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо Великої Новосілки, загроза є, бо там залишається до двох кілометрів між двома російськими угрупованнями, які обходять з північного сходу та південного заходу. Ворог майже замкнув "кільце", там невелика відстань між цими російськими "кліщами". Звісно, у нашому командуванні зробили висновки, бачать, що ситуація загрозлива. Якщо треба буде відходити, то готується певне бойове розпорядження – накази на відхід, що є найбільш організаційно і тактично складною операцією, якщо порівнювати з наступальними діями чи діями в обороні", - зауважив майор запасу НГУ.

За його словами, щодо ситуації навколо Великої Новосілки маємо суперечливу інформацію, але якщо буде оточення, то це не дуже добре, є сподівання, що цього не допустять.

"Однак, дивлячись на те, який зараз є тиск на військовослужбовців, що військові щось не так роблять, припускаються помилок, тому їх потрібно засуджувати - така тенденція не дуже мотивує людей, які ведуть бойові дії, бо певні кроки потребують ризику. Адже бойові дії пов'язані з ризиком, не можна спланувати операцію, яка на 100% пройде за планом. Зазвичай бувають нюанси, через які й потрібно приймати оперативні рішення під час ведення бойових дій. Неможливо все прорахувати, тим більше, що ворог теж готується", - резюмував Олексій Гетьман.