Загроза є, ворог майже замкнув "кільце": майор запасу НГУ Гетьман про ситуацію біля Великої Новосілки на Донеччині
Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, зазначив, що між двома російськими угрупованнями біля Великої Новосілки залишається менш як 2 км
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Щодо Великої Новосілки, загроза є, бо там залишається до двох кілометрів між двома російськими угрупованнями, які обходять з північного сходу та південного заходу. Ворог майже замкнув "кільце", там невелика відстань між цими російськими "кліщами". Звісно, у нашому командуванні зробили висновки, бачать, що ситуація загрозлива. Якщо треба буде відходити, то готується певне бойове розпорядження – накази на відхід, що є найбільш організаційно і тактично складною операцією, якщо порівнювати з наступальними діями чи діями в обороні", - зауважив майор запасу НГУ.
За його словами, щодо ситуації навколо Великої Новосілки маємо суперечливу інформацію, але якщо буде оточення, то це не дуже добре, є сподівання, що цього не допустять.
"Однак, дивлячись на те, який зараз є тиск на військовослужбовців, що військові щось не так роблять, припускаються помилок, тому їх потрібно засуджувати - така тенденція не дуже мотивує людей, які ведуть бойові дії, бо певні кроки потребують ризику. Адже бойові дії пов'язані з ризиком, не можна спланувати операцію, яка на 100% пройде за планом. Зазвичай бувають нюанси, через які й потрібно приймати оперативні рішення під час ведення бойових дій. Неможливо все прорахувати, тим більше, що ворог теж готується", - резюмував Олексій Гетьман.
- 18 січня інформаційний OSINT-проєкт DeepState повідомляли, що російські загарбники активізувалися на сході та півночі Великої Новосілки Донецької області.
- 19 січня на Новопавлівському напрямку окупанти, користуючись складними погодними умовами, проводили наступальні дії з метою блокування Великої Новосілки.
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