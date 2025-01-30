РФ протягом дня атакувала Нікопольщину: постраждав чоловік, є руйнування
Російська терористична армія впродовж четверга, 30 січня, обстрілює Нікопольщину Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих атак постраждав чоловік, зафіксовано руйнування
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, росіяни атакували Нікопольщину безпілотниками й кілька разів обстрілювали з артилерії. Під вогнем були Нікополь, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади.
"Постраждав 37-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці. В районі є пошкодження на території промислового та сільськогосподарського підприємств. Понівечені шість приватних будинків, три господарські споруди, гараж, авто. Зачепило декілька ліній електропередач і газогін", - йдеться у повідомленні.
На Синельниківщині внаслідок атаки пошкоджено сім приватних будинків та електромережу.
- Увечері 29 січня російські окупанти запустили ударні безпілотники по території України. У Сумах унаслідок влучання "шахеда" в багатоповерхівку загинули люди.
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