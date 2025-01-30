РФ протягом дня атакувала Нікопольщину: постраждав чоловік, є руйнування

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, росіяни атакували Нікопольщину безпілотниками й кілька разів обстрілювали з артилерії. Під вогнем були Нікополь, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

"Постраждав 37-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці. В районі є пошкодження на території промислового та сільськогосподарського підприємств. Понівечені шість приватних будинків, три господарські споруди, гараж, авто. Зачепило декілька ліній електропередач і газогін", - йдеться у повідомленні.

На Синельниківщині внаслідок атаки пошкоджено сім приватних будинків та електромережу.