Росія запустила по території України безпілотники: ситуація увечері 29 січня

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, о 18:41 ворожі дрони зафіксували на півночі Сумщини. Вони рухалися курсом на Чернігівщину.

О 21:29 повідомлялося про нову групу ударних БПЛА, яка заходила на Херсонщину з тимчасово окупованої території і рухалася північно-західним курсом.

Станом на 21:50 група безпілотників рухалася через Харківщину південно-західним курсом.

О 22:00 Повітряні сили повідомили, що безпілотники із Херсонщини продовжують рух у напрямку Миколаївщини.

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