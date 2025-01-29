Росія запустила по території України безпілотники: ситуація увечері 29 січня
Надвечір середи, 29 січня, російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Так, о 18:41 ворожі дрони зафіксували на півночі Сумщини. Вони рухалися курсом на Чернігівщину.
О 21:29 повідомлялося про нову групу ударних БПЛА, яка заходила на Херсонщину з тимчасово окупованої території і рухалася північно-західним курсом.
Станом на 21:50 група безпілотників рухалася через Харківщину південно-західним курсом.
О 22:00 Повітряні сили повідомили, що безпілотники із Херсонщини продовжують рух у напрямку Миколаївщини.
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