Прокремлівську очільницю Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева, - росЗМІ

Про це поінформував ТАСС.

Гуцул затримали в аеропорту столиці Республіки Молдова.

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Російський інформаційний ТГ-канал Ateo, що позиціонує себе незалежним від влади РФ, стверджує, що Гуцул відправили на додатковий огляд після повернення зі Стамбула.

Інші подробиці наразі відсутні.

Хто такі гагаузи, ким є керівниця Гагаузії та чим вона займається

Гагаузи – християнізовані тюрки, які мешкають на півдні Молдови. Сповідують православ'я.

Як і невизнана "Придністровська молдавська республіка" ("ПМР"), Гагаузька автономія безпосередньо межує з Одеською областю України.

За прямої фінансової та пропагандистської підтримки РФ Євгенія Гуцул у травні 2023 року перемогла на виборах башкана Гагаузії. Тоді їй було 36 років, зараз – 38.

Жінка балотувалася від партії "Шор" скандального олігарха Ілана Шора, близького друга речника Кремля Дмитра Пєскова. Національний центр боротьби з корупцією наступного дня після голосування вилучив списки виборців у Гагаузії в рамках справи про незаконне фінансування політичної партії та підкуп виборців.

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Після обрання на посаду політикиня прибула до Росії й відкрито зустрілася з Путіним.

А 1 березня 2024 року Євгенія Гуцул бачилася у Москві з очільницею ради федерації РФ Валентиною Матвієнко. Також у Москві, за непідтвердженими даними, вона могла бачитися і з Шором.

За оцінкою правоохоронців Молдови, через партію "Шор" йшли російські гроші на дестабілізацію ситуацію в країні, повалення прозахідної влади й втягування молдаван у війну на боці РФ. За сприяння керівництва і спецслужб України реалізації такого сценарію вдалося уникнути. Ілан Шор зараз перебуває у розшуку, фактично проживаючи у Москві. А партію "Шор" наразі визнано у Молдові неконституційною.

На початку березня 2024 року виконувач обов'язків генпрокурора Молдови Іон Мунтяну повідомив, що кримінальну справу, в якій фігурує Гуцул, незабаром передадуть до суду. 2 квітня Євгенію Гуцул протягом 4 годин допитували в антикорупційній прокуратурі Молдови стосовно її зв'язків з політсилою "Шор".

5 квітня Гуцул озвучила погрозу щодо виходу Гагаузії зі складу Молдови. Згодом заявила, що вживатиме заходів, якщо Молдова й Румунія "підуть на зближення". А 19 квітня народні збори Гагаузії VII скликання звернулися до парламенту Молдови з проханням надати російській мові статусу "мови міжнаціонального спілкування у Республіці Молдова".

Команда Гуцул, як і керівництво так званого Придністров'я та проросійська опозиція всередині Молдови, стверджували, що політика чинної молдавської президентки Маї Санду "веде до війни", оскільки та йде на зближення із Заходом та переоснащує армію Молдови.