Хто такий молдовський олігарх Шор: від крадіжки $1 млрд до головної політичної надії Кремля

Однойменна партія Шор визнана поза законом у Молдові, однак це не завадило олігарху отримати контроль одразу над кількома іншими партіями. Одну з цих партій — "Шанс" — також не допустили до виборів буквально за два дні до голосування. Але Шор залишається впливовим і може отримати контроль над кількома ключовими містами Молдови, пишуть розслідувачі з видання RISE.

Як засуджений на 15 років в'язниці за участь у крадіжці мільярда доларів з банківської системи Молдови став головною надією Кремля на зміну проєвропейської влади? Про це пише видання Дрон, яке фінансується грантами ЄС та США. Еспресо наводить український переклад тексту.

За кілька тижнів до місцевих виборів у Молдові відбулися масові обшуки в офісах партій, афілійованих з олігархом-втікачем Іланом Шором. Зокрема, в поліції заявили про наявність доказів виплати тисяч леїв кандидатам від партії "Шанс" і незалежним кандидатам, таємно підтримуваним цією партією. Кількох людей затримали. За версією поліції, ця партія мала намір підкуповувати виборців, обіцяючи від 500 (25 євро) леїв до 3 тис. леїв (150 євро) за голос під час виборів.

Хто такий Ілан Шор?

Довгий час ім'я Ілана Шора в Молдові асоціювали з підприємництвом. У 18 років Ілан Шор залишився без батька — Мирона Шора, який з 90-х років відкрив магазини безмитної торгівлі Duty Free. Активи перейшли до сина. Найбільшу популярність у Молдові Шор здобув через справу "про крадіжку мільярда доларів" із банківської системи Молдови. Для цього Шор отримав контроль одразу над трьома молдовськими банками. 2014 року з них незаконно вивели 1 млрд доларів. Навесні 2015 року Шор був затриманий у справі про "крадіжку мільярда". На той момент він уже був кандидатом у мери свого рідного міста Оргіїв. Статус підозрюваного не завадив йому виграти вибори в першому ж турі. Трохи пізніше в Молдові з'явилася однойменна партія "Шор".

Ілан Шор. Фото: Радіо Свобода

У червні 2019 року олігарх і лідер Демократичної партії Молдови Влад Плахотнюк втратив владу і залишив країну. Разом із ним виїхав і Ілан Шор. Саме вони є, за версією прокурорів, головними бенефіціарами "крадіжки мільярда". За деякий час Шор з'явився в Ізраїлі, звідки й керує своєю партією. Віддаленість місцезнаходження і визнання судом "крадіжки мільярда" не завадили Ілану Шору 2021 року потрапити до парламенту разом зі ще п'ятьма колегами по партії. Щоправда на засідання законодавчого органу Шор так і не з'явився. У квітні 2023 року його позбавили мандата депутата.

Фізичну відсутність Шора в Молдові в партії вирішили швидко. На всі заходи, які проводить "Шор", виносять переносний екран, з якого політик і олігарх виступає перед людьми.

Відсутність Шора в Молдові не стала проблемою і для його політичних соратників. Вони просто летять до Ізраїлю, де й ведуться переговори. Приміром, голова Народних зборів Гагаузії (НЗГ, парламенту автономії Гагаузія) Дмитро Константинов не посоромився полетіти до Ізраїлю до Шора в травні 2023 року попри його статус злочинця.

Замість однієї партії Шора — кілька

19 червня Конституційний суд Молдови визнав проросійську партію "Шор" незаконною. Для цього знадобилося провести десять засідань із перервою на місяць.

Запит про перевірку надійшов від уряду країни, який підозрював, що прихильники Шора діють у інтересах Росії для дестабілізації ситуації у Молдові. Ще одне звинувачення було в тому, що "Шор" платить гроші учасникам антиурядових мітингів, які багато місяців проходили в країні.

Рішення Конституційного суду про заборону однойменної партії не стало сюрпризом для Шора. До цього часу вже з'явилася нова партія "Шанс", до якої увійшли люди з команди партії "Шор". Очолив її журналіст Олексій Лунгу, який останнім часом вів передачу на одному з каналів, підконтрольних Ілану Шору. ("Шанс" не допустили до виборів, — Еспресо).

Щоб підстрахуватися, Ілан Шор зробив ставку не тільки на партію "Шанс". У травні 2023 року четверо депутатів парламенту Молдови - Олександр Нестеровський, Олександр Суходольський, Ірина Лозован і Василь Боля - повідомили про вихід із фракції соціалістів і приєднання до маловідомої партії "Відродження".

Якимись політичними успіхами "Відродження" не запам'яталося. На парламентських виборах 2015-го набрали 0,26% голосів.

Колеги депутатів-втікачів прямо звинуватили їх у змові з Іланом Шором. Першою ознакою такого зв'язку стала участь депутатів Суходольського і Болі в мітингах, організованих партією "Шор" у містах Бєльці та Комрат.

Перехід у партію "Відродження" для ще двох депутатів закінчився кримінальною справою і зняттям імунітету. 21 вересня виконувач обов'язків генпрокурора Молдови Іон Мунтяну в парламенті запросив зняття імунітету з депутатів Олександра Нестеровського та Ірини Лозовану. Їх звинуватили в фінансуванні партії організованою злочинною групою, відмиванні грошей в особливо великому розмірі та пасивній корупції. Того ж дня обох затримали.

Іон Мунтяну. Фото: Рупор



"Агент" у системі Шора

За словами Мунтяну, з березня цього року злочинна група, очолювана Шором, розробила план створення нових політичних партій, зокрема нібито проєвропейських, які мали замінити визнану неконституційною партію "Шор". У цей час Шор домовився з депутатом Нестеровським, який тоді був членом Блоку комуністів і соціалістів у парламенті, про те, щоб знайти в Молдові людей, які створять таку партію.

"Депутат Нестеровський, який з березня діяв у інтересах злочинної групи Шора, підготував умови для створення нової проєвропейської партії, яка діятиме в інтересах Ілана Шора. Зокрема, Нестеровський завербував колишнього депутата, який входив до парламенту з 2019 по 2021 рік. Цей ексдепутат, за планом Шора, мав створити проєвропейську партію, яка діятиме за вказівкою Шора", - розповів на пресконференції генпрокурор.

Завербованою ексдепутаткою виявилася Аріна Спатару, яка зв'язалася з молдовськими спецслужбами, повідомивши про фінансову пропозицію з боку Шора, в обмін на створення підконтрольної проєвропейської партії.



Так у Молдові дізналися про плани Шора фінансувати відразу кілька партій на місцевих виборах. За словами Спатару, у приватній бесіді Шор зізнався їй, що гроші на фінансування партій надходять із Росії.

Тіньові схеми зупинити не вдається

Молдовська влада не перший рік намагається прикрити фінансування партії "Шор" та її клонів.Проводяться обшуки, вилучають гроші, відкривають кримінальні справи.Однак гроші, як і раніше, доходять до виборців.

На думку політичного аналітика Віктора Чобану, фактор незаконного фінансування і підкупу виборців підвищує шанси кандидатів і партій від Шора на перемогу в місцевих виборах.

"Вони практично скрізь вдаються до масованого підкупу виборців. На мій погляд, правоохоронні органи і Центральна виборча комісія Молдови не допрацьовують у цій ситуації. Ми бачимо постійні розслідування журналістів, причому називаються конкретні суми, які роздають, але ці схеми фінансування не припиняються", - сказав Чобану "Дрону".

Чому для Шора (і Кремля) важливі ці вибори

Віктор Чобану зазначає, що для Шора ці вибори — ще одна можливість довести Кремлю, що саме на нього треба робити ставку, а не на партію соціалістів на чолі з експрезидентом Ігорем Додоном.

"Ми бачили, як Кремль перейшов від підтримки Додона — до підтримки Шора. Ми бачили, як висвітлювали російські канали антиурядові протести минулого року, говорячи про партію "Шор" як про головну проросійську опозиційну партію Молдови", - розповів Чобану.

За його словами, для Росії на тлі відсутності успіхів у війні проти України, важливо здобути геополітичну перемогу невійськовим методом у Молдові, і в цьому їм має допомогти Ілан Шор.