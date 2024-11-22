У Криму ФСБ затримала головну редакторку дитячого кримськотатарського журналу "Арманчыкъ" Едіє Муслімову

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Спершу Рефат Чубаров зазначив, що існує велика ймовірність того, що Едіє Муслімову, про яку нічого не було відомо з учорашнього дня, викрали російські служби й утримують у приміщенні ФСБ Росії в Криму. Згодом він підтвердив цю інформацію.

"Маємо тепер підтвердження з Криму – Едіє Муслімову вчора насильно посадили в машину та вивезли у невідомому напрямку карателі з російського ФСБ. Наразі вона перебуває в будівлі ФСБ Росії. Про її статус нам невідомо, але з досвіду попередніх сотень подібних затримань з іншими кримськими татарами, не виключено, що з моменту затримання і до пред'явлення офіційної підозри, (пройшли майже добу), Едіє Муслімова зазнає тиску з метою змусити її визнати ті звинувачення, які вигадали карателі", – написав Чубаров.

Він додав, що зникнення Едіє Муслімової "може стати сигналом початку розправи російських окупантів з кожним кримським татарином або кримською татаркою, що присвячують свої сили, час і знання задля просвітництва свого народу".

Про те, що в Криму зникла 61-річна Едіє Муслімова, повідомила у facebook громадська організація "Кримська солідарність". Як розповіла племінниця зниклої Ельзара Муслімова, відучора вимкнений і власний, і робочий телефон журналістки. Родичі звернулися із заявою до поліції та розпочали пошуки.

"Вчора, у четвер, 21 листопада 2024 року, об 11 годині я востаннє говорила зі своєю тіткою – Едіє Муслімовою. Ми поговорили з нею і вона сказала, що зараз закінчить деякі справи вдома і виїжджає з Сімферополя, з вулиці Київської, в напрямку міста Судак, у село Сонячна Долина до своєї матері", – розповіла Ельзара Муслімова.

За її словами, матері Едіє Муслімової 91 рік, вона має інвалідність першої групи та потребує опіки і сторонньої допомоги.

"О шостій годині вечора мені зателефонувала її мама (моя бабуся) і сказала, що її досі немає. Я почала дзвонити їй на телефон, бабуся не додзвонювалася до неї вже з 16:00, навіть о 15:00 їй дзвонили племінники, але вона вже не була на зв'язку. Я почала дзвонити – у неї 2 телефони (робочий і звичайний свій), обидва телефони відключені. Жодного зв'язку немає: ні телеграм, ні вотсап, ні вайбер", – додала племінниця.

Машина Едіє Муслімової залишилася стояти біля її будинку.

Згодом на сторінці додали, що журналістку біля її будинку посадили в автомобіль і кудись відвезли троє невідомих чоловіків.

"Із власних джерел стало відомо, що Едіє Муслімову посадили в білу ГАЗель троє невідомих чоловіків. Це сталося вчора, 21 листопада, біля машини, припаркованої біля будинку", – повідомила на своїй сторінці у фейсбуці журналістка та правозахисниця Лутфіє Зудієва.