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У Криму ФСБ затримала головну редакторку дитячого кримськотатарського журналу "Арманчыкъ" Едіє Муслімову

Олена Будько
22 листопада, 2024 п'ятниця
21:19
Суспільство Едіє Муслімова

Засновниця й головна редакторка кримськотатарського дитячого журналу "Арманчыкъ" Едіє Муслімова, зв'язок з якою рідні втратили 21 листопада, перебуває в будівлі ФСБ Росії в тимчасово окупованому Криму

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Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Спершу Рефат Чубаров зазначив, що існує велика  ймовірність того, що Едіє Муслімову, про яку нічого не було відомо з учорашнього дня, викрали російські служби й утримують у приміщенні ФСБ Росії в Криму. Згодом він підтвердив цю інформацію.

"Маємо тепер підтвердження з Криму – Едіє Муслімову вчора насильно посадили в машину та вивезли у невідомому напрямку карателі з російського ФСБ. Наразі вона перебуває в будівлі ФСБ Росії. Про її статус нам невідомо, але з досвіду попередніх сотень подібних затримань з іншими кримськими татарами, не виключено, що з моменту затримання і до пред'явлення офіційної підозри, (пройшли майже добу), Едіє Муслімова зазнає тиску з метою змусити її визнати ті звинувачення, які вигадали карателі", – написав Чубаров.

Він додав, що зникнення Едіє Муслімової "може стати сигналом початку розправи російських окупантів з кожним кримським татарином або кримською татаркою, що присвячують  свої сили, час і знання задля просвітництва свого народу".

Про те, що в Криму зникла 61-річна Едіє Муслімова, повідомила у facebook громадська організація "Кримська солідарність". Як розповіла племінниця зниклої Ельзара Муслімова, відучора вимкнений і власний, і робочий телефон журналістки. Родичі звернулися із заявою до поліції та розпочали пошуки.

"Вчора, у четвер, 21 листопада 2024 року, об 11 годині я востаннє говорила зі своєю тіткою – Едіє Муслімовою. Ми поговорили з нею і вона сказала, що зараз закінчить деякі справи вдома і виїжджає з Сімферополя, з вулиці Київської, в напрямку міста Судак, у село Сонячна Долина до своєї матері", – розповіла Ельзара Муслімова.

За її словами, матері Едіє Муслімової 91 рік, вона має інвалідність першої групи та потребує опіки і сторонньої допомоги. 

"О шостій годині вечора мені зателефонувала її мама (моя бабуся) і сказала, що її досі немає. Я почала дзвонити їй на телефон, бабуся не додзвонювалася до неї вже з 16:00, навіть о 15:00 їй дзвонили племінники, але вона вже не була на зв'язку. Я почала дзвонити – у неї 2 телефони (робочий і звичайний свій), обидва телефони відключені. Жодного зв'язку немає: ні телеграм, ні вотсап, ні вайбер", – додала племінниця.

Машина Едіє Муслімової залишилася стояти біля її будинку.

Згодом на сторінці додали, що журналістку біля її будинку посадили в автомобіль і кудись відвезли троє невідомих чоловіків.

"Із власних джерел стало відомо, що Едіє Муслімову посадили в білу ГАЗель троє невідомих чоловіків. Це сталося вчора, 21 листопада, біля машини, припаркованої біля будинку", – повідомила на своїй сторінці у фейсбуці журналістка та правозахисниця Лутфіє Зудієва.

  • Щомісячний журнал "Арманчик" кримськотатарською мовою видають у Криму з 2011 року. Едіє Муслімова, яка очолює журнал, є донькою активіста кримськотатарського руху Рефата Муслімова.
  • 21 листопада перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній політв'язень Наріман Джелял розповів, що термінової медичної допомоги потребують понад 60 кримських політв'язнів. Двоє з них померли у російських в'язницях через відсутність допомоги
Теги:
Новини
Кримінал
журналісти
Крим
ФСБ
окуповані території
окупанти
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