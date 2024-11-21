Понад 60 кримських політв’язнів потребують термінової меддопомоги, - Джелял
Термінової медичної допомоги потребують понад 60 кримських політв'язнів. Двоє з них померли у російських в'язницях через відсутність допомоги
Про це повідомив перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній політв'язень Наріман Джелял під час виступу на Другій міжнародній конференції "Crimea Global. Розуміння України через Південь" у Києві, передає Інтерфакс-Україна.
"За підрахунками наших правозахисників, 60 наших кримських політв'язнів потребують термінової медичної допомоги, хоча медичні проблеми є у кожного. У в'язниці саме через нестачу медичної допомоги померли двоє кримських політв'язнів: Джеміль Гафаров і Костянтин Ширінг", - зазначив Джелял.
За його словами, у тимчасово окупованому Криму 218 осіб офіційно визнані правозахисниками кримськими політв'язнями. Серед них 132 – кримські татари. Джелял додав, що "це лише офіційні дані".
"Репресивна політика, не зупиняючись ні на хвилину всі роки окупації, з початком повномасштабної збройної агресії РФ проти України 2022 року набула надзвичайного розмаху. Сьогодні жоден громадянин України в Криму не може почуватися в безпеці і бути впевненим, що в разі потреби він зможе захистити свої права і своє життя", - наголосив перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.
Він також акцентував на тому, що вільна журналістика в Криму знищена, а журналісти зазнають репресій.
"За ґратами перебувають 18 незаконно ув’язнених кримських журналістів", - повідомив Джелял.
- На початку листопада Україна передала Туреччині перелік тяжкохворих кримських політвʼязнів.
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