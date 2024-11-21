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Понад 60 кримських політв’язнів потребують термінової меддопомоги, - Джелял

Катерина Ганжа
21 листопада, 2024 четвер
15:37
Суспільство Наріман Джелялов

Термінової медичної допомоги потребують понад 60 кримських політв'язнів. Двоє з них померли у російських в'язницях через відсутність допомоги

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Про це повідомив перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній політв'язень Наріман Джелял під час виступу на Другій міжнародній конференції "Crimea Global. Розуміння України через Південь" у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"За підрахунками наших правозахисників, 60 наших кримських політв'язнів потребують термінової медичної допомоги, хоча медичні проблеми є у кожного. У в'язниці саме через нестачу медичної допомоги померли двоє кримських політв'язнів: Джеміль Гафаров і Костянтин Ширінг", - зазначив Джелял.

За його словами, у тимчасово окупованому Криму 218 осіб офіційно визнані правозахисниками кримськими політв'язнями. Серед них 132 – кримські татари. Джелял додав, що "це лише офіційні дані". 

"Репресивна політика, не зупиняючись ні на хвилину всі роки окупації, з початком повномасштабної збройної агресії РФ проти України 2022 року набула надзвичайного розмаху. Сьогодні жоден громадянин України в Криму не може почуватися в безпеці і бути впевненим, що в разі потреби він зможе захистити свої права і своє життя", - наголосив перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Він також акцентував на тому, що вільна журналістика в Криму знищена, а журналісти зазнають репресій.

"За ґратами перебувають 18 незаконно ув’язнених кримських журналістів", - повідомив Джелял.

  • На початку листопада Україна передала Туреччині перелік тяжкохворих кримських політвʼязнів. 
Теги:
Новини
Україна
Крим
Війна з Росією
окуповані території
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