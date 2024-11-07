Україна передала Туреччині перелік тяжкохворих кримських політвʼязнів

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен розповів, що його представник із прав жителів АР Крим і Севастополя Ельвін Кадиров взяв участь у десятій щорічній конференції з прав національних меншин у Туреччині.

Там Кадиров оголосив, що наразі медичної допомоги гостро потребують більше 40 незаконно засуджених українців, більшість із них - представники кримськотатарського народу.

Представник Лубінця у спілкуванні з турецькими посадовцями наголосив на порушеннях росіян прав людини в тимчасово окупованому Криму.

"Зокрема – про порушення свободи слова та заборону мирних зібрань, репресії щодо кримських татар у галузі вивчення рідної мови та численні безпідставні арешти за політичними та релігійними мотивами", - зазначив уповноважений.

Також Ельвін Кадиров надав турецькій стороні списки тяжкохворих кримських політвʼязнів, щоб Анкара могла сприяти в отриманні ними медичної допомоги та в подальших діях щодо їхнього звільнення.