Україна передала Туреччині перелік тяжкохворих кримських політвʼязнів
Туреччина отримала від України списки тяжкохворих кримських політвʼязнів
Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
Омбудсмен розповів, що його представник із прав жителів АР Крим і Севастополя Ельвін Кадиров взяв участь у десятій щорічній конференції з прав національних меншин у Туреччині.
Там Кадиров оголосив, що наразі медичної допомоги гостро потребують більше 40 незаконно засуджених українців, більшість із них - представники кримськотатарського народу.
Представник Лубінця у спілкуванні з турецькими посадовцями наголосив на порушеннях росіян прав людини в тимчасово окупованому Криму.
"Зокрема – про порушення свободи слова та заборону мирних зібрань, репресії щодо кримських татар у галузі вивчення рідної мови та численні безпідставні арешти за політичними та релігійними мотивами", - зазначив уповноважений.
Також Ельвін Кадиров надав турецькій стороні списки тяжкохворих кримських політвʼязнів, щоб Анкара могла сприяти в отриманні ними медичної допомоги та в подальших діях щодо їхнього звільнення.
- 25 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Катарі отримав списки зниклих безвісти українських військових і листи військовополонених.
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