Лубінець у Катарі отримав списки зниклих безвісти українських військових і листи військовополонених

Про це він повідомив у телеграм.

У Катарі омбудсмен мав зустріч із міністром з питань міжнародного співробітництва в міністерстві закордонних справ Катару Лолвою Рашид Аль Хатер.

"Завдяки зусиллям нашого основного посередника, через Катар мені вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних та обговорити можливість прискорення процесу обміну військовополоненими", - зазначив Лубінець.

До того ж, за його словами, вдалося напрацювати домовленості про надання допомоги цивільним, які опинилися у складній життєвій ситуації, зокрема сприяння відновленню особистих документів.