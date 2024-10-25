Лубінець у Катарі отримав списки зниклих безвісти українських військових і листи військовополонених
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Катарі отримав списки зниклих безвісти українських військових і листи військовополонених
Про це він повідомив у телеграм.
У Катарі омбудсмен мав зустріч із міністром з питань міжнародного співробітництва в міністерстві закордонних справ Катару Лолвою Рашид Аль Хатер.
"Завдяки зусиллям нашого основного посередника, через Катар мені вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних та обговорити можливість прискорення процесу обміну військовополоненими", - зазначив Лубінець.
До того ж, за його словами, вдалося напрацювати домовленості про надання допомоги цивільним, які опинилися у складній життєвій ситуації, зокрема сприяння відновленню особистих документів.
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