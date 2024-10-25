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Лубінець у Катарі отримав списки зниклих безвісти українських військових і листи військовополонених

Ксенія Золотова
25 жовтня, 2024 п'ятниця
11:11
Війна з Росією Дмитро Лубінець, омбудсман

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Катарі отримав списки зниклих безвісти українських військових і листи військовополонених

Зміст

Про це він повідомив у телеграм.

У Катарі омбудсмен мав зустріч із міністром з питань міжнародного співробітництва в міністерстві закордонних справ Катару Лолвою Рашид Аль Хатер.

"Завдяки зусиллям нашого основного посередника, через Катар мені вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних та обговорити можливість прискорення процесу обміну військовополоненими", - зазначив Лубінець.

До того ж, за його словами, вдалося напрацювати домовленості про надання допомоги цивільним, які опинилися у складній життєвій ситуації, зокрема сприяння відновленню особистих документів.

  • Російська окупаційна армія вбила чотирьох нацгвардійців, яких захопила в полон під час штурмів поблизу міста Селидове Донецької області.
Теги:
Новини
Україна
військові
ЗСУ
Катар
полонені
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