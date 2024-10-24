Окупанти вбили 4 полонених бійців НГУ біля Селидового на Донеччині

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців, 6 жовтня четверо військових Національної Гвардії України виконували службово-бойові завдання на позиціях в районі міста Селидове.

Близько 13:00 окупаційні війська розпочали штурм укріплень, під час якого захопили українських захисників у полон. Надалі росіяни записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео.

"Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції та в ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.