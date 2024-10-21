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Росіяни розстріляли двох полонених бійців ЗСУ біля Селидового: прокуратура розпочала розслідування

Світлана Кравченко
21 жовтня, 2024 понедiлок
17:18
Війна з Росією Росіяни розстріляли двох полонених бійців ЗСУ

Російські окупанти біля Селидового Донецької області захопили у полон двох українських військових і розстріляли їх впритул з автоматів

Зміст

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що 18 жовтня 2024 року о 14:38 представники російської армії у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців. 

Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї.    

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

В ОГП наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

  • Раніше, 13 жовтня, у мережі з'явилась інформація, що російські військові на Курщині розстріляли 9 українських військових, які вимушені були здатися в полон. Командир 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов заявив, що бійці не здалися в полон, а билися до останнього.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
ЗСУ
полонені
Донеччина
окупанти
злочини проти людства
Офіс генпрокурора
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