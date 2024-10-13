У DeepState заявили про розстріл росіянами 9 українських військовополонених на Курщині. Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ
Російські військові на Курщині розстріляли 9 українських військових, які вимушені були здатися в полон
Про це повідомляє DeepState.
За словами джерел DeepState у 1 ОТБр, окупанти 10 жовтня в районі населеного пункту Зелений Шлях розстріляли дронщиків та суміжників.
"Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися", - йдеться в повідомленні.
У DeepState додали, що обговорили ситуацію з офіцерами й командирами на інших ділянках.
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що направив листи до Міжнародного комітету Червого Хреста й ООН щодо ймовірного розстрілу росіянами українських військових.
"Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими! Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян. Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія – це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни", - наголосив омбудсмен.
- 1 жовтня стало відомо, що російські окупанти на Покровському напрямку в районі сіл Миколаївка і Сухий Яр розстріляли 16 українських військовополонених. За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, Україна розпочала розслідування.
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