Росіяни розстріляли 16 військовополонених ЗСУ: Офіс генпрокурора розпочав розслідування
Російські окупанти на Покровському напрямку в районі сіл Миколаївка і Сухий Яр розстріляли 16 українських військовополонених. За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, Україна розпочала розслідування
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
1 жовтня у медіа поширили інформацію про ймовірний розстріл ворогом 16 військовополонених ЗСУ. На оприлюдненому відео зафіксовано, як українські військові під контролем окупанта вийшли з лісопосадки. Коли військовополонені вишикувалися в шеренгу, росіяни умисно відкрили по них вогонь на ураження.
"Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою", - повідомляє Офіс.
У матеріалі акцентують, що такі дії держави-агресора є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин.
"Це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства та катування полонених — не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва", - заявив генпрокурор Андрій Костін.
Зараз проводять заходи стосовно перевірки опублікованого матеріалу. Розпочато слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення усіх обставин злочину.
Омбудсман Дмитро Лубінець повідомить про цей злочин ООН та МКЧХ.
- Раніше російські загарбники впритул розстріляли трьох українських військовослужбовців, які здались у полон на Торецькому напрямку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.53
- EUR Купівля 45.7Продаж 46.38
- Актуальне
- Важливе