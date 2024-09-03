На Торецькому напрямку росіяни розстріляли трьох українських військовополонених, - прокуратура

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

"3 вересня 2024 року в telegram-каналі опубліковано інформацію щодо ймовірного розстрілу представниками збройних сил РФ українських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура зазначила, що, відповідно до поширених даних, троє військовослужбовців однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібрався ворог.

"Окупанти поклали їх обличчям на землю, після чого майже відразу розстріляли в спину", - повідомляє прокуратура.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - наголосила прокуратура.

Наразі правоохоронці перевіряють поширені дані та встановлюють усі обставини події.