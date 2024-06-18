В Україні судитимуть окупанта, який розстріляв українського полоненого на Запоріжжі
В Україні судитимуть російського військового, який розстріляв українського військовополоненого у Пологівському району Запорізької області
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, 6 січня 2024 року російський стрілець під час штурму бойових позицій Сил оборони поблизу села Приютне Пологівського району відкрив вогонь на ураження по українському військовополоненому.
"Український захисник склав зброю, вийшов із бліндажа та підняв руки угору, тим самим підтвердивши свій намір щодо здачі у полон. Проте замість полону отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у лавах війська РФ підозрюваний перебував із листопада 2023 року, після укладення контракту замість відбування покарання за крадіжку в одній із російських колоній.
Наприкінці січня 2024 року підозрюваний був затриманий українськими захисниками та переданий правоохоронним органам. Його судитимуть за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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