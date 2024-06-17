СБУ оголосила підозру генпродюсеру російської ТРК "Крим", яка поширює пропаганду Москви про війну в Україні

Про це повідомляє СБУ.

Зазначено, шо окупаційна ТРК охоплює 16 проросійських телестудій та радіостанцій. У ефірах пропагандисти телерадіокомпанії "Крим" виправдовують воєнні злочини ЗС РФ в Україні й поширюють кремлівські фейки.

Відомо, що Крючков організував трансляцію ТРК майже на всіх тимчасово окупованих територіях України навесні 2022 року. Його, відповідно до слідства, росіяни призначили генеральним продюсером ще до початку повномасштабної війни. До цього фігурант був власним кореспондентом російського телеканалу "НТВ".

Водночас підозрюваний є радником гауляйтера Аксьонова і працює у складі колегії так званого міністерства внутрішньої політики, інформації та звʼязку у Криму.

"За протекції Аксьонова колаборант увійшов до кола найвпливовіших осіб, що реалізують інформполітику Кремля на тимчасово захопленій частині території України", - додають у СБУ.

Водночас наголошується, що Крючков регулярно використовує свої сторінки у соціальних мережах, аби закликати до окупації росіянами всієї території України.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Крючкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України)", - резюмують у СБУ.

Зазначено, що наразі тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності, оскільки він переховується в тимчасово окупованому Криму.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.