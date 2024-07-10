Росіяни розстріляли двох беззбройних українських військових біля Роботиного Запорізької області
Біля населеного пункту Роботине Запорізької області росіяни розстріляли двох українських військових, які склали зброю та не чинили опору
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
У середу, 10 липня, мережею почало ширитись відео чергового російського злочину.
"На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей", - зазначають в ОГП.
За даними слідства, це сталося у червні 2024 року.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни.
- 19 червня повідомлялось, що фахівці Головного управління розвідки ідентифікували чотирьох російських окупантів, які у другій половині травня 2024 року біля Роботиного Запорізької області розстріляли українських військовополонених.
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