Росіяни розстріляли двох беззбройних українських військових біля Роботиного Запорізької області

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

У середу, 10 липня, мережею почало ширитись відео чергового російського злочину.

"На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей", - зазначають в ОГП.

За даними слідства, це сталося у червні 2024 року.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни.