ГУР ідентифікувало 4 окупантів, які розстріляли українських військовополонених у травні 2024 року
Фахівці Головного управління розвідки ідентифікували чотирьох російських окупантів, які у другій половині травня 2024 року біля Роботиного Запорізької області розстріляли українських військовополонених
Про це повідомляє ГУР МО.
"Епізод страти зафіксовано на відео: четверо українських військових з піднятими руками без зброї здаються в полон, росіяни змушують їх лягти долілиць та впритул розстрілюють", - повідомляють у розвідці.
Зазначається, що окупанти, які здійснили воєнний злочин, входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу ЗС РФ.
На момент страти українських військовополонених під Роботиним 70 мотострілецьким полком командував підполковник Абаєв Юрій Маірбєкович на позивний "Буйвол".
До воєнного злочину також причетні військовослужбовці 70-го мотострілецького полку російської окупаційної армії:
- капітан Нагорний Дмітрій Олегович, 21.11.1995 р.н. - командир 2-го батальйону;
- старший лейтенант Абуталімов Темірлан Умарович, 02.05.1997 р.н. - командир 1-ї штурмової роти;
- лейтенант Бєков Заур Сергійович, 16.07.1997 р.н. - командир 3-ї штурмової роти;
- старший лейтенант Імагазалієв Юсуп Пайзулаєвич (рос. Імагазалиев Юсуп, 18.07.1999 р.н. - командир 6-ї штурмової роти.
Вказані російські окупанти, за словами розвідників, також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше у травні 2024 року. Про це свідчать отримані радіоперехоплення розмови окупантів із 70-го полку РФ, під час якої один із російських командирів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових.
- Нещодавно генпрокурор Андрій Костін заявив, що з 24 лютого 2022 року росіяни стратили щонайменше 61 українського військовополоненого, про підозри повідомлено чотирьом окупанти, є один вирок.
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