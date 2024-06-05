Військові РФ стратили 61 українського захисника, - Костін

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін.

Він заявив, що всі військові піддавались тортурам у полоні – окупанти катують , утримують у нелюдських умовах, морять голодом, відмовляють у меддопомозі, б’ють за мову.

За даними Костіна, потерпілими станом на зараз визнані 2200 воїнів, які перебували у полоні РФ. Понад 500 свідчили про фізичне насильство на допитах – зокрема, електрострум.

Також генпрокурор повідомив, що встановлено щонайменше 25 об’єктів у РФ, де системно знущаються з військових Сил оборони.

Від початку нової фази російської агресії зареєстровано 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з військовополоненими. Також розслідують 27 справ за фактами страти 61 захисника, повідомлено про підозри чотирьом окупантам. Дві справи скеровано до суду, вже є перший вирок.