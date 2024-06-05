Військові РФ стратили 61 українського захисника, - Костін
З 24 лютого 2022 року росіяни стратили щонайменше 61 українського військовополоненого, про підозри повідомлено чотирьом окупанти, є один вирок
Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін.
Він заявив, що всі військові піддавались тортурам у полоні – окупанти катують , утримують у нелюдських умовах, морять голодом, відмовляють у меддопомозі, б’ють за мову.
За даними Костіна, потерпілими станом на зараз визнані 2200 воїнів, які перебували у полоні РФ. Понад 500 свідчили про фізичне насильство на допитах – зокрема, електрострум.
Також генпрокурор повідомив, що встановлено щонайменше 25 об’єктів у РФ, де системно знущаються з військових Сил оборони.
Від початку нової фази російської агресії зареєстровано 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з військовополоненими. Також розслідують 27 справ за фактами страти 61 захисника, повідомлено про підозри чотирьом окупантам. Дві справи скеровано до суду, вже є перший вирок.
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