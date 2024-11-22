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Головна Світ Ірландського бійця UFC Макгрегора визнали винуватим у зґвалтуванні жінки у 2018 році

Ірландського бійця UFC Макгрегора визнали винуватим у зґвалтуванні жінки у 2018 році

Марія Науменко
22 листопада, 2024 п'ятниця
23:03
Світ Конор Макгрегор

У п'ятницю, 22 листопада, суд присяжних в Ірландії зобов'язав бійця UFC Конора Макгрегора виплатити майже 250 тисяч євро у справі про зґвалтування

Зміст

Про це інформує Associated Press.

Згідно з показаннями постраждалої Нікіти Хенд, інцидент відбувся 9 грудня 2018 року. Вона заявила, що після вечірки Макгрегор напав на неї, завдавши серйозних травм та залишивши у неї посттравматичний стресовий розлад.

Макгрегор, який раніше був обличчям UFC, заперечував усі звинувачення, стверджуючи, що жінка вигадала цей випадок після того, як вони мали статевий зв'язок за взаємною згодою. Його адвокат охарактеризував Хенд як "мисливицю за золотом".

Нікіта Хенд розповіла, що напад стався після того, як Макгрегор підібрав її та її подругу на автомобілі і дав їм кокаїн. За її словами, попри відмову та заперечення, він застосував до неї силу, в той час, як її стан у суді викликав емоційні реакції. Хенд подякувала всім, хто її підтримував, включаючи родину та друзів.

Свідчення медиків підтвердили наявність серйозних травм у жінки, які значно ускладнили її життя: вона втратила можливість працювати, не могла сплачувати іпотеку та була змушена залишити своє житло. Поліція розслідувала справу, але спершу прокурори відмовились висувати звинувачення через недостатність доказів.

Макгрегор натомість стверджував, що події були перекручені і жодного насильства не було. Він також зазначив, що жінка ніколи не скаржилась під час їхнього спілкування.

Згідно з повідомленнями, присяжні розглядали справу протягом шести годин, після чого винесли вердикт на користь Хенд.

Після оголошення рішення Макгрегор залишив судове засідання без коментарів. Однак пізніше на платформі X він заявив, що планує подати апеляцію на рішення суду.

"Я буду оскаржувати сьогоднішнє рішення. Вказівка судді і скромна нагорода, присуджена за напад, а не за обтяжуючі обставини чи зразкові збитки. Я розчарований тим, що присяжні не заслухали всі докази, які розглянула прокуратура. Зараз я зі своєю сім'єю, зосереджена на своєму майбутньому. Дякую всім, хто мене підтримує по всьому світу", - написав він.

  • У вересні Конор Макгрегор заявив про намір балотуватись на президентських виборах в Ірландії.

 

Теги:
Новини
Спорт
Культура
Ірландія
зґвалтування
Конор Макгрегор
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