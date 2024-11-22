Ірландського бійця UFC Макгрегора визнали винуватим у зґвалтуванні жінки у 2018 році

Про це інформує Associated Press.

Згідно з показаннями постраждалої Нікіти Хенд, інцидент відбувся 9 грудня 2018 року. Вона заявила, що після вечірки Макгрегор напав на неї, завдавши серйозних травм та залишивши у неї посттравматичний стресовий розлад.

Макгрегор, який раніше був обличчям UFC, заперечував усі звинувачення, стверджуючи, що жінка вигадала цей випадок після того, як вони мали статевий зв'язок за взаємною згодою. Його адвокат охарактеризував Хенд як "мисливицю за золотом".

Нікіта Хенд розповіла, що напад стався після того, як Макгрегор підібрав її та її подругу на автомобілі і дав їм кокаїн. За її словами, попри відмову та заперечення, він застосував до неї силу, в той час, як її стан у суді викликав емоційні реакції. Хенд подякувала всім, хто її підтримував, включаючи родину та друзів.

Свідчення медиків підтвердили наявність серйозних травм у жінки, які значно ускладнили її життя: вона втратила можливість працювати, не могла сплачувати іпотеку та була змушена залишити своє житло. Поліція розслідувала справу, але спершу прокурори відмовились висувати звинувачення через недостатність доказів.

Макгрегор натомість стверджував, що події були перекручені і жодного насильства не було. Він також зазначив, що жінка ніколи не скаржилась під час їхнього спілкування.

Згідно з повідомленнями, присяжні розглядали справу протягом шести годин, після чого винесли вердикт на користь Хенд.

Після оголошення рішення Макгрегор залишив судове засідання без коментарів. Однак пізніше на платформі X він заявив, що планує подати апеляцію на рішення суду.

"Я буду оскаржувати сьогоднішнє рішення. Вказівка судді і скромна нагорода, присуджена за напад, а не за обтяжуючі обставини чи зразкові збитки. Я розчарований тим, що присяжні не заслухали всі докази, які розглянула прокуратура. Зараз я зі своєю сім'єю, зосереджена на своєму майбутньому. Дякую всім, хто мене підтримує по всьому світу", - написав він.

I will be appealing today's decision. The judge's instruction and the modest award given was for assault, not for aggravated or exemplary damages. I am disappointed that the jury did not hear all the evidence that the DPP reviewed. I am with my family now, focused on my future.… — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 22, 2024