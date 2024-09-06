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Зірка UFC Макгрегор має намір балотуватись на пост президента Ірландії

Влад Дідусь
6 вересня, 2024 п'ятниця
01:42
Спорт Конор Макгрегор

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор заявив про намір балотуватись на президентських виборах в Ірландії

Зміст

Про це Конор Макгрегор повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

"Як президент, я матиму повноваження скликати Дойл Ерен (прим. - нижня палата парламенту), а також розпустити його. Я хотів би отримати відповіді на всі питання, які жителі Ірландії хочуть почути від цих крадіїв. Ці шарлатани на своїх посадах мали б бути викликані, щоб відповісти перед народом Ірландії, і я б зробив це до кінця дня. Інакше в мене не залишиться іншого вибору, окрім як повністю розпустити Дойл", - йдеться у заяві зірки змішаних єдиноборств.

За словами колишнього чемпіона UFC, Ірландії потрібен саме такий президент, як він.

"Народ Ірландії заслуговує на відповіді, які вони шукають. Дуже чітко. Такою була б моя влада як президента. Я дуже добре це знаю. Ірландії потрібен активний президент, який буде повністю обраний народом Ірландії. Це я. Я – єдиний логічний вибір. 2025 рік наближається", - написав Конор Макгрегор.

Конор Макгрегор. Хто він такий

36-річний Макгрегор - уродженець Дубліна. Ірландець є одним з найвідоміших бійців в історії UFC, чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату у двох вагових категоріях.

Востаннє Макгрегор виходив в октагон у 2021 році. Тоді ірландець програв технічним нокаутом американцю Дастіну Пуар'є після того, як не зміг продовжити поєдинок через зламану ногу. 

Влітку 2024-го у Макгрегора був запланований бій з Майклом Чендлером. Однак поєдинок був скасований.

Макгрегор і Україна

У 2019 році Конор Макгрегор приїжджав до Києва. Тоді ірландець провів зустріч зі журналістами, яка відбулась під "вертолітним майданчиком Януковича".

У 2022 році батько Макгрегора обурився через слова Володимира Зеленського, який розкритикував ірландського бійця за спільне фото з Володимиром Путіним.

Теги:
Світ
вибори
політика
вибори президента
Ірландія
Конор Макгрегор
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