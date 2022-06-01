Батько Макгрегора різко відповів Зеленському через критику фото зірки UFC з Путіним
Батько Конора Макгрегора обурився через слова президента України Володимира Зеленського, який розкритикував ірландського бійця змішаних єдиноборств за спільне фото з Володимиром Путіним
Про це повідомляє Sunday World.
Таким чином він відповів Зеленському на критику бійця UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) за його фото з російським диктатором.
"Зеленський, бійся і тримай ім'я мого сина подалі від свого паршивого рота", - написав Макгрегор-старший у Instgaram.
Раніше повідомлялося, що Зеленський під час зустрічі з ірландськими політиками зізнався, що був фанатом Макгрегора, але змінив думку про ірландця через його спільне фото з Путіним.
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