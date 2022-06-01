Про це повідомляє Sunday World.

Таким чином він відповів Зеленському на критику бійця UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) за його фото з російським диктатором.

"Зеленський, бійся і тримай ім'я мого сина подалі від свого паршивого рота", - написав Макгрегор-старший у Instgaram.

Раніше повідомлялося, що Зеленський під час зустрічі з ірландськими політиками зізнався, що був фанатом Макгрегора, але змінив думку про ірландця через його спільне фото з Путіним.

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